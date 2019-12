Roma-SPAL 3-1: Rimonta giallorossa, a segno Perotti e Mkhitaryan

Vittoria in rimonta della Roma che va sotto contro la SPAL ma poi conquista i tre punti grazie al rigore di Perotti e al goal di Mkhitaryan.

La batte in rimonta seppure con qualche brivido la per 3-1, decisivo il rigore trasformato da Perotti dopo il momentanteo vantaggio firmato da Petagna sempre su rigore e il pareggio di Pellegrini con deviazione di Tomovic. Mkhitaryan chiude i conti nel finale.

Fonseca deve rinunciare a Smalling e preferisce Cetin a Juan Jesus, Mancini out per squalifica. Florenzi confermato nel ruolo di terzino destro. Dietro l'intoccabile Dzeko rientrano Zaniolo e Pellegrini insieme a Perotti. Diawara e Veretout a centrocampo. Semplici risponde col 3-5-2 in cui è Paloschi a fare coppia con Petagna.

A fare la partita è ovviamente la Roma, che però concede anche il fianco a qualche contropiede pericoloso con Petagna che impegna Pau Lopez. L'occasione più grossa per i giallorossi ce l'ha Pellegrini ma Berisha è attendo mentre Dzeko calcia a lato da ottima posizione.

Proprio quando le due squadre sembrano già pensare all'intervallo ecco l'incredibile errore di Kolarov che controlla male il pallone nella sua area e atterra Cionek: dal dischetto Petagna non sbaglia.,SPAL in vantaggio .

In avvio di ripresa la Roma attacca alla ricerca del pareggio e lo trova quasi subito grazie alla sfortunata deviazione di Tomovic sul tiro di Lorenzo Pellegrini che beffa Berisha. Poco dopo Vicari atterra Dzeko in area, Giua indica il dischetto: Perotti dagli undici metri fulmina Berisha e porta in vantaggio la Roma.

Gli ospiti provano anche a reagire ma nel finale Mkhitaryan, appena subentrato al posto di Perotti, firma il 3-1 e chiude la parita. La Roma vince, SPAL sempre più ultima e ora Semplici rischia.

IL TABELLINO

ROMA-SPAL 3-1

Marcatori : 44' rig. Petagna (S), 53' Pellegrini, 66' rig. Perotti, 83' Mkhitaryan (R)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6,5; Florenzi 6,5, Cetin 6,5, Fazio 6, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6, Pellegrini 6,5, Perotti 6,5 (79' Mkhitaryan 6,5); Dzeko 6,5 (89' Kalinic sv). All. Fonseca

SPAL (3-5-2): Berisha 6,5; Tomovic 5, Vicari 5,5, Felipe 6 (73' Tunjov sv); Cionek 6,5, Murgia 6, Missiroli 6, Valoti 6,5 (86' Jankovic sv), Igor 6; Paloschi 6 (85' Floccari sv), Petagna 6,5. All. Semplici

Arbitro : Giua

Ammoniti: Felipe (S), Cetin (R), Vicari (S), Jankovic (S)

Espulsi : Nessuno