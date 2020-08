La Roma insegue il sogno Europa League: i 'titolati' guidano l'assalto

Tre giocatori dell'organico giallorosso hanno già vinto l'Europa League: la squadra di Fonseca insegue anche un posto in Champions.

Vincere aiuta a vincere. E i trofei vinti creano cultura vincente. Due semplici regole che spesso governano lo sport. Quelle in cui spera anche la , per quanto riguarda l' 2020. L'edizione più strana di sempre, più breve, tutta a gare secche. Nella quale l'abitudine a vincere le partite senza domani, come le finali, fa la differenza.

Per i giallorossi vale doppio: di mezzo c'è il primo trofeo internazionale nella storia del club da quasi cinquant'anni, ma anche la qualificazione alla prossima . Un traguardo troppo importante, non solo dal punto di vista economico. Obiettivo mancato in stagione. L'Europa, comunque, offre una seconda chance.

Paulo Fonseca, rispetto ad alcune rivali, ha una fortuna: una squadra nella quale non mancano i giocatori che hanno già vinto in Europa. Soprattutto a livello di ex Coppa UEFA negli ultimi anni. Quei giocatori che creano cultura vincente portando i trofei. Uno su tutti, forse uno degli imprescindibili nella rosa giallorossa, Henrikh Mkhitaryan.

Nel 2017, alla prima stagione al , ha battuto l' in finale a Stoccolma. Peraltro, mettendoci lo zampino in prima persona con il goal del 2-0, uno dei sei segnati dall'armeno nella competizione. Della quale, peraltro, fu capocannoniere un giallorosso, ovvero Edin Dzeko.

Ildi Europa League se ne intende, visto che l'ha vinta 5 volte, tre delle quali dal 2014 al 2016 consecutivamente. Nel primo anno c'erano due attuali giallorossi:(vincitore anche nel 2016) e anche

Il difensore argentino, dopo la partenza di Smalling (altro vincitore, peraltro) direzione Manchester, sarà fondamentale nella retroguardia a tre varata da Fonseca, nella quale si era già espresso ad alti livelli con Spalletti. L'esterno ex invece viene da una doppietta contro la , con la quale ha raggiunto ancora quota 5 goal, per la terza stagione consecutiva, la più difficile a livello di infortuni.

Ci sono altri vincitori europei, come Kalinic, che ha vinto la Supercoppa Europea nel 2018 con l'Atlético Madrid, seppur senza giocare. Oppure Davide Santon, che con l' nel 2010 ha alzato la Champions League. Oppure Carles Pérez, vincitore della Youth League con il nel 2018. Tutti giocatori che hanno trionfato a livello continentale. Vittorie che aiutano a vincere. Anche se, per trionfare a Colonia, il gruppo giallorosso di oggi dovrà metterci il resto.