Roma-Shakhtar 5-0: i giallorossi dilagano con Pellegrini, Mancini, Zaniolo e Bove

I capitolini calano il pokerissimo contro lo Shakhtar: buona prova per Dybala, in campo 80', e esordio in maglia Roma per Wijnaldum

In uno Stadio 'Olimpico' esaurito in ogni ordine di posto, la Roma domina l'ultimo test estivo contro lo Shakhtar Donetsk a pochi giorni dall'esordio in campionato sul campo della Salernitana.

I giallorossi hanno archiviato la pratica ucraina nel primo tempo: vantaggio firmato da Pellegrini al termine di una grande azione che ha visto coinvolti Zaniolo, Dybala e Abraham.

In chiusura di frazione, i capitolini hanno suggellato il loro dominio trovando il raddoppio con Mancini (ancora su assist di Abraham) prima del tris 'griffato' dall'autorete di Konoplya su cross di Matic, indirizzato verso Spinazzola.

Buona la prova di Dybala, in campo per 80', che ha elargito lampi di classe buoni per far alzare i decibel dell'Olimpico. Nella ripresa esordio anche per l'ultimo arrivato Wijnaldum, poco dopo il poker calato da Nicolò Zaniolo su assist di El Shaarawy.

FOTO

ROMA-SHAKHTAR, I GOAL

19': 1-0 ROMA, PELLEGRINI | Combinazione meravigliosa della Roma con Zaniolo che innesca Dybala, tocco nello stretto per Abraham che, di prima, trova il varco per Pellegrini che insacca.

41': 2-0 ROMA, MANCINI | Break di Zaniolo in zona offensiva, scarico per Abraham che premia l'inserimento a rimorchio di Mancini, puntuale con l'appuntamento del 2-0.

45'+1: 3-0 ROMA, AUT. KONOPLYA | Grande azione di Matic che indirizza al centro dove Spinazzola, pronto a colpire a botta sicura, viene anticipato dal difensore ucraino che insacca nella propria porta.

59': 4-0 ROMA, ZANIOLO | Spunto di El Shaarawy, appena entrato, che spiana la strada per il blitz di Zaniolo, implacabile sotto porta per il poker giallorosso.

87': 5-0 ROMA, BOVE | Discesa sulla destra di El Shaarawy e scarico al centro per Bove che controlla e fissa il definitivo 5-0.

IL TWEET

ROMA-SHAKHTAR, LA MOVIOLA

Partita che la Roma ha indirizzato già nel primo tempo, dominando in lungo e in largo. 'Poco' lavoro anche per l'arbitro Doveri che non si è mai trovato alle prese con episodi da lente d'ingrandimento.

ROMA-SHAKHTAR, IL TABELLINO

MARCATORI: 19' Pellegrini, 41' Mancini, 45'+1 aut. Konoplya, 59' Zaniolo, 87' Bove

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6 (46' Svilar 6, 80' Boer sv); Mancini 7 (66' Bove 7), Kumbulla 6.5 (46' Smalling 6), Vina 6.5 (46' Ibanez 6); Celik 6.5 (46' Karsdorp 6), Pellegrini 7.5 (80' Tripi sv), Matic 7 (46' Cristante 6), Spinazzola 6.5 (58' El Shaarawy 7); Dybala 7 (80' Afena-Gyan sv), Zaniolo 7 (65' Wijnaldum 6); Abraham 7.5 (80' Shomurodov sv). All. Mourinho





SHAKHTAR (4-1-4-1): Trubin (46' Pyatov); Matviyenko, Konoplya, Kryvtsov, Bondar (46' Kascuk); Sudakov (46' Oceretko), Mykhaylichenko (46' Totovycky); Mudriyk, Vakula (46' Bondarenko), Durasek (46' Kornyenko); Kulakov (46' Sikan). All. Jovicevic.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Mykhaylichenko

Espulsi: -