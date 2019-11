Roma sconfitta, Fonseca: "Non abbiamo la possibilità di cambiare"

La esce con le ossa rotte dal campo di un solido e brillante: l'allenatore Paulo Fonseca ha spiegato la prestazione opaca dei suoi facendo riferimento alle numerose assenze causate dai tanti infortuni dell'ultimo periodo.

Intervenuto in conferenza stampa, Fonseca ha parlato anche dell'ennesima esclusione di Florenzi, ancora una volta lasciato in panchina:

"Voglio cambiare ma in questo momento non ne abbiamo la possibilità, ad esempio non abbiamo molti sostituti di Dzeko e Kolarov. Non possiamo cambiarli. Florenzi? Si parla sempre di lui, è il nostro capitano e un professionista, rappresenta un'opzione ma in questo momento ho scelto così".