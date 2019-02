Roma, Sarri idea per il dopo Di Francesco: vicino l'addio al Chelsea

L'addio di Maurizio Sarri al Chelsea appare scontato: la Roma starebbe pensando al tecnico ex Napoli che raccoglierebbe l'eredità di Di Francesco.

Grandi manovre in arrivo per la Roma, attesa da una seconda parte di stagione calda sia in campionato - dove dovrà classificarsi tra le prime quattro - che in Champions League, con l'obiettivo dei quarti di finale alla portata dopo il 2-1 inflitto al Porto nell'andata degli ottavi disputata all'Olimpico.

Da Trigoria emergono voci contrastanti sul futuro di Eusebio Di Francesco, dato per partente: il nome per la sua eventuale sostituzione è uno di quelli in grado di scaldare il cuore del tifo giallorosso, voglioso di tornare ad alti livelli in ottica Scudetto.

Secondo 'Repubblica', Maurizio Sarri sarebbe finito nel mirino di Franco Baldini, consigliere personale del presidente James Pallotta. Tutto nato con due telefonate per fissare una cena a Londra, dove il 60enne tecnico non sta passando un bel periodo.

Troppi risultati negativi, ultimo lo 0-2 che ha portato all'eliminazione in FA Cup contro il Manchester United. Non è andato giù ad Abramovich nemmeno il clamoroso 6-0 subìto all'Etihad Stadium dal Manchester City di Guardiola, privato del consueto saluto a fine gara. I più maliziosi parlano addirittura di esonero immediato in caso di ko in finale di Carabao Cup proprio contro i 'Citizens'.

A sfavore di Sarri gioca anche l'insoddisfazione di Marina Granovskaia, braccio destro del presidente russo: in particolare sul mercato, con il dito puntato su alcune scelte ritenute non idonee per la causa del club. Come quella di Jorginho - pagato la bellezza di 65 milioni - o Higuain, preso al posto di Morata che sembra essersi finalmente ritrovato all'Atletico Madrid.

L'ipotesi Roma sarebbe gradita a Sarri, scaricato dai tifosi londinesi che non hanno perso tempo prima di mettere in circolo l'hashtag #SarriOut sui vari social. A fare da assist potrebbe essere l'addio di Monchi, primo sostenitore di Di Francesco: il dirigente andaluso sarebbe attratto da un ritorno al Siviglia, magari in veste di presidente. Ma questa è un'altra storia.