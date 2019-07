Roma-Rieti 7-0: Schick fa doppietta per convincere Fonseca

Vittoria per 7-0 della Roma contro il Rieti nella prima amichevole di giornata. Assente Dzeko per un problema al flessore.

La nuova di Fonseca, che si sta allenando a Trigoria, conclude oggi una settimana di lavoro con una doppia amichevole contro Rieti e Ternana.

Nella mattinata odierna i giallorossi hanno sconfitto per 7-0 la compagine laziale. Tra i protagonisti del match Schick, che nel finale di partita (è entrato in campo al 71' minuto) ha realizzato una doppietta, sperando così di convincere l'ex allenatore dello a puntare anche su di lui per la stagione che sta per cominciare (pare lo abbia definito talentuoso ma poco cattivo).

Le altre reti sono state messe a segno da Zaniolo, Santon, Cengiz Under e Florenzi. Da segnalare anche l'autorete di Granata del Rieti.

71 minuti in campo per il nuovo arrivato Spinazzola, per l'altro Mancini, per Zaniolo e per Defrel. Solamente 18 minuti in campo per Florenzi, Diawara, Under e Perotti.

Assente invece Dzeko, che è rimasto a lavorare a parte a causa di un piccolo problema al flessore.

Alle ore 18.00 la Lupa scenderà nuovamente in campo per affrontare la Ternana e concludere così questa intensa giornata di lavoro.