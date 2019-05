Roma, Ranieri a sorpresa: "Il mio lavoro finisce fra 3 partite"

A due giorni da Roma-Juventus, Ranieri in conferenza stampa parla anche di Zaniolo: "Un calo ci può stare a quell'età, ma lo vedo in ripresa".

La ha perso due punti importanti per la corsa verso la , la scorsa giornata contro il . Dovrà rimettersi subito a regime da questo turno, la squadra di Ranieri, che però affronta la vincitrice del campionato, la .

Non sarà una sfida facile, e lo sa bene Claudio Ranieri, che ha già parlato in sede di conferenza stampa a due giorni dal match.

"Per battere la Juventus bisogna essere concentrati e determinati. Dopo la chance persa a Genova è importante far vedere ai nostri tifosi la voglia di rivalsa. Sono arrivato che era difficile entrare in Champions, mentre adesso è a portata di mano. Abbiamo tre partite a disposizione e non dobbiamo lasciare niente al caso, non dobbiamo avere rimpianti".

Claudio Ranieri poi spiazza tutti e annuncia l'addio alla Roma a fine stagione.

"Il mio lavoro finisce con le ultime tre partite. L'ho sempre saputo, ho scelto di venire qui per questo finale di stagione, perché sono tifoso della Roma e volevo mettere a disposizione il mio entusiasmo".

L'allenatore della Roma poi analizza la situazione di Nicolò Zaniolo, che rispetto alla prima fase della stagione è apparso in calo.

"Zaniolo è una mezz'ala a tutto campo, l'ho detto più volte. Io l'ho dovuto usare anche come trequartista e come esterno, che può fare solo all'occorrenza. Un ragazzo che debutta in non può disputare tutte le partite al 100%, ma ultimamente lo sto vedendo più rinfrancato".

La conferenza stampa prosegue con alcune indicazioni di formazione.

"Karsdorp e Santon si sono allenati tutta la settimana, stanno bene ma non hanno i 90 minuti. Florenzi? So che posso utilizzarlo nei due ruoli della fascia destra, sia basso che alto. Pastore? Non ha accusato l'esclusione contro il Genoa, si è allenato bene ed ha tutto in regola per poter essere scelto".

Ranieri, da 'vecchio' esperto del calcio inglese, commenta infine l'exploit delle squadre britanniche tra Champions ed .