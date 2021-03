La Roma vola ai quarti di Europa League, Fonseca soddisfatto: “Bella partita”

Era chiamata a gestire l’importante vantaggio conseguito nel match d’andata e non ha deluso le aspettative. La Roma imponendosi per 2-1 anche sul campo dello Shakhtar si è guadagnata l’accesso ai quarti di finale di Europa League.

Paulo Fonseca, intervistato dopo il triplice fischio finale ai microfoni di Sky, si è detto soddisfatto della prova dei suoi uomini.

“Oggi era importante non prendere goal nei minuti iniziali. Ci siamo difesi bene e poi siamo ripartiti in contropiede creando pericoli. Nel secondo tempo abbiamo fatto maggiore possesso e abbia creato diverse occasioni per segnare, la nostra è stata una bella partita. La Roma non era mai riuscita a vincere in casa dello Shakhtar e mai si era spinta fino ai quarti di Europa League”.