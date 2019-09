La Roma perde Mert Cetin: operato per la rimozione di un dente

Mert Cetin non è stato convocato contro l'Atalanta: disodontiasi al molare del giudizio destro per il turco, costretto a un intervento chirurgico.

Nemmeno il tempo di ambientarsi in e a , che Yldirim Mert Cetin deve immediatamente fermarsi. Colpa di una forma virale a un dente che lo ha escluso dalla lista dei convocati contro l' , e che lo costringerà a fermarsi per un periodo di tempo ancora non definito.

A comunicare l'entità del problema rimediato dal difensore turco, arrivato durante il calciomercato estivo dal Gençlerbirligi, è stata la stessa Roma sul proprio sito ufficiale.

"Mert Cetin, una volta rientrato dalla Nazionale, è stato colpito da una forma virale alle prime vie aeree che lo ha costretto a un riposo prolungato. Nell'ambito del percorso diagnostico si è evidenziata una disodontiasi al molare del giudizio destro. Per tale motivo il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione del dente. Mert Cetin al momento è a completo riposo e nei prossimi giorni inizierà un percorso di riatletizzazione".

Mert Cetin, come detto, non fa parte della lista dei convocati diramata dalla Roma oggi pomeriggio, alla vigilia della gara contro l'Atalanta valevole per la quinta giornata di . Il turco era rimasto in panchina nel derby con la e poi contro il .