La missione della Roma contro il Napoli: difendere il record di Rudi Garcia

La Roma è ancora detentrice del record di 10 vittorie consecutive nelle prime dieci partite di campionato. Il Napoli punta a superare Rudi Garcia.

Dopo la sconfitta contro la Juventus, seguita dal clamoroso 1-6 contro il Bodo/Glimt, sale a tre il numero di partite perse in campionato dalla Roma di José Mourinho sulle otto fin qui disputate in stagione. Il passo falso dell'Allianz Stadium, successivo di qualche settimana allo scivolone nel derby, ha così prolungato lo score negativo dei giallorossi negli scontri diretti con le rivali.

Domenica alle 18, la Roma è chiamata alla difficile sfida casalinga contro il Napoli. Oltre alle consuete motivazioni che caratterizzano una sfida del genere, i giallorossi potrebbero trovare un ulteriore incentivo nella difesa di un record messo a segno ben otto anni fa ma che ancora nessuno finora è riuscito a eguagliare o superare.

Era il 31 ottobre 2013 quando la Roma di Rudi Garcia mise a segno la decima vittoria consecutiva in altrettante partite giocate in campionato. Ai giallorossi bastò un colpo di testa di Marco Borriello per battere il Chievo all'Olimpico e continuare così la striscia positiva di vittorie, stabilendo così un nuovo record per la Serie A.

A interrompere la tabellina del tre recitata dal coro romanista fu il Torino. Al Comunale i granata riuscirono a fermare sull'1-1 la squadra di Garcia, rispondendo con l'ex romanista Alessio Cerci all'iniziale vantaggio degli ospiti siglato da Kevin Strootman.

In quella stagione la Roma mise a segno anche un altro primato, quello di punti conquistati in una singola stagione. I giallorossi chiusero secondi a 85 punti, tantissimi ma insufficienti a conquistare il titolo di Campione d'Italia dato che in quella stagione la Juventus di Antonio Conte ne portò a casa ben 102.

Il dato curioso e che da una parte può far ben sperare i tifosi del Napoli è che il record di punti di Garcia alla Roma è stato superato nel 2017 proprio da Luciano Spalletti. Alla sua seconda esperienza sulla panchina giallorossa, il tecnico di Certaldo di punti ne ottenne ben 87, quattro in meno della Juventus in grado di vincere il sesto titolo consecutivo.

Otto anni dopo a mettere in discussione la leadership romanista su questo singolare primato è la squadra di Luciano Spalletti. Gli azzurri arrivano a Roma forti di otto vittorie consecutive, l'ultima delle quali ottenuta nei minuti finali della sfida interna contro il Torino.

I 24 punti fin qui ottenuti dal Napoli stanno garantendo alla squadra di Spalletti un primato indiscutibile sulla classifica, tenendo a debita distanza le principali rivali per il titolo e rinforzando tra i giocatori azzurri la convinzione di poter finalmente rimettere le mani sullo Scudetto dopo oltre 30 anni.

Si tratta del secondo scontro diretto per il Napoli, che al momento tra le squadre candidate ai primissimi posti della classifica finale ha affrontato solamente la Juventus alla terza giornata, vincendo in rimonta al Diego Armando Maradona con le reti di Matteo Politano e Kalidou Koulibaly.

Ad accendere la sfida è stato proprio José Mourinho, che qualche settimana fa nel post partita ha scherzato con "Spallettone" pronosticando una sconfitta del Napoli in occasione della trasferta dell'Olimpico. Basteranno gli "amuleti" citati dal tecnico toscano per evitare di commettere il primo passo falso in campionato?