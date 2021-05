Roma, Mourinho ritrova Santon: nel 2009 lo lanciò in Serie A

José Mourinho nel 2009 fece debuttare Davide Santon in Serie A. Adesso lo ritroverà alla Roma, ma il giocatore ha disatteso le aspettative.

Non solo Mkhitaryan, José Mourinho troverà un altro suo ex giocatore alla Roma: Davide Santon. Un rapporto che nasce da molto più tempo, da ben 13 anni, quando i due si incontrarono all'Inter, nella prima stagione dello Special One a Milano.

Mourinho era allenatore dell'Inter dall'estate del 2008, vide subito in Santon un giocatore dal grande talento e, nonostante l'età di 18 anni, lo fece debuttare ben presto in prima squadra: il 21 gennaio 2009 in Coppa Italia contro la Roma. Poi rapidamente il debutto in Serie A e anche quello in Champions League.

In quella stagione, dopo la rapida escalation di Santon, Mourinho rilasciò parole di tale livello al sito ufficiale dell'Inter:

"Santon è un fenomeno: aveva solo bisogno di un tecnico che si fidasse di lui e potesse dargli la vera opportunità. Io non gli ho mai fatto nessun regalo, ho deciso di farlo giocare in Tim Cup contro la Roma e poi ho continuato a schierarlo, anche contro il Milan e dopo ho capito che avrebbe potuto essere in campo contro il Manchester United. E' un grande giocatore e, tra dieci-quindici anni quando diventerà il nuovo Zanetti, Facchetti o Maldini con duecento-trecento partite nell'Inter, chissà in quel momento mi ricorderò di lui..."

Aspettative però non ripagate da Davide Santon, che anno dopo anno ha deluso prima all'Inter e poi anche altrove, soprattutto alla Roma. Il giocatore ha disputato solo 377' in questa Serie A.

Gli resta solo un anno di contratto ma chissà che, con Mourinho in panchina, Santon possa ritrovare lo smalto di un tempo. D'altronde fu lui stesso a parlare così dell'allenatore portoghese: