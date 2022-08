La Roma si gode i tre punti e la prima doppietta giallorossa di Dybala. La squadra di Mourinho momentaneamente in vetta in attesa di Napoli e Lazio.

Quarta di campionato per Roma e Monza, che si affrontano all'Olimpico in condizioni di morale agli estremi. I giallorossi si presentano imbattuti e reduci dall'incoraggiante - per quanto rimediato - pareggio in casa della Juventus.

I brianzoli arrivano all'appuntamento con 0 punti in classifica, 8 goal subiti, uno solo fatto e un disperato bisogno di risultato per smuovere classifica e stato d'animo.

E proprio il moto d'orgoglio spinge il Monza a partire forte. Dopo una breve sfuriata iniziale della Roma, la squadra di Stroppa prende il dominio del pallone e si presenta con regolarità nei pressi dell'area avversaria, pur non riuscendo a impensierire seriamente Rui Patricio.

Ci pensa Paulo Dybala, con un lampo dei suoi, a far pendere l'inerzia dell'incontro a favore dei giallorossi, trovando i suoi due primi goal in maglia romanista.

Nella ripresa la squadra di Mourinho gestisce il vantaggio e lo arrotonda con Ibanez, portandosi a casa la terza vittoria in quattro gare. Prima del fischio finale si segnalano una traversa scheggiata da Machin per il Monza e l'esordio di Belotti in giallorosso.

LA FOTO

IL TWEET

ROMA-MONZA, I GOAL

18': 1-0 ROMA, DYBALA | Arriva la prima Joya romanista di Paulo Dybala. L'argentino si rende protagonista di una progressione in campo aperto spianata da una sponda di Abraham e a tu per tu con Di Gregorio lascia partire un mancino imparabile.

Arriva la prima Joya romanista di Paulo Dybala. L'argentino si rende protagonista di una progressione in campo aperto spianata da una sponda di Abraham e a tu per tu con Di Gregorio lascia partire un mancino imparabile. 32' 2-0 ROMA, DYBALA | Ci mette poco più di 10 minuti a replicare Dybala, ribadendo in scivolata in porta il pallone parato da Di Gregorio su conclusione di Abraham.

Ci mette poco più di 10 minuti a replicare Dybala, ribadendo in scivolata in porta il pallone parato da Di Gregorio su conclusione di Abraham. 60' 3-0 Roma, IBANEZ | La squadra di Mourinho si conferma micidiale dai calci piazzati. Corner dalla sinistra battuto da Pellegrini e stacco di testa di Ibanez, che realizza il suo primo goal in campionato.

ROMA-MONZA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

ROMA-MONZA 3-0

MARCATORI: 18', 31' Dybala (R), 60' Ibanez (R)

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Kumbulla 6 (28' Smalling 6.5), Ibanez 7; Celik 6.5, Cristante 6, Matic 6, Zalewski 6.5 (66' Spinazzola 6); Pellegrini 6.5 (80' Bove 6), Dybala 8 (66' El Shaarawy 6); Abraham 7 (80' Belotti 6). All.Mourinho

MONZA (3-5-2): Di Gregorio 5.5; Marlon 5, Marrone 4.5 (46' Molina), Caldirola 5; Birindelli 4.5, Pessina 5 (63' Ranocchia 5), Sensi 5 (85' Bondo sv), Machin 5, Carlos Augusto 5; Petagna 5 (63' Ciurria 5), Caprari 5.5 (63' Dani Mota 5.5). All. Stroppa

Arbitro: Piccinici

Ammoniti: Machin (M), Marlon (M), Ciurria (M)

Espulsi: -