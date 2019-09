Roma, Mkhitaryan carico: "Ho passato un momento duro, ora voglio vincere"

Dopo aver vestito le prestigiose maglie di , e , Henrikh Mkhitaryan si rimette in gioco e sbarca nella nostra per guidare il reparto offensivo della .

Il trequartista armeno è intervenuto in conferenza stampa per spiegare la scelta fatta negli ultimi giorni di mercato:

"Prima di arrivare qui ho passato un periodo non facile, sono consapevole degli obiettivi del club e farò di tutto per raggiungerli. Voglio vincere con la Roma, posso giocare in tutte le posizioni in avanti ma la mia qualità migliore è partire dall'esterno per accentrarmi. Voglio fare goal e assist per la squadra. Fonseca? Mi ha colpito come lo tenesse testa alle grandi squadre, spero che il mister possa fare lo stesso qui".