Roma, Mirante positivo al COVID-19: "Sto bene, non ho sintomi"

Antonio Mirante ha annunciato, tramite un video su Instagram, la propria positività al COVID-19: "Sono in isolamento, spero di guarire presto".

La si riscopre costretta a fare i conti con l’incubo Coronavirus. Il portiere della , Antonio Mirante, è infatti risultato positivo al Covid-19 a seguito di un test al quale è stato sottoposto.

A svelarlo è stato lo stesso estremo difensore giallorosso attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

“Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo purtroppo al test del Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, né febbre né tosse e mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio ancora”.

Quello di Mirante non è il primo caso nella Roma. Nella giornata di martedì era infatti stato reso noto che due ragazzi della Primavera erano risultati positivi al test e che proprio come il portiere erano sintomatici. Per tale motivo, le attività della squadra di Alberto De Rossi sono state sospese fino al 24 agosto e tutti i componenti del gruppo verranno sottoposti a nuovi test.

La Roma si radunerà a Trigoria il prossimo 27 agosto per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione.