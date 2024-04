Roma-Milan in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Europa League?

Ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e Milan: canale tv, diretta streaming e formazioni della partita.

ROMA-MILAN: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

Luci all'Olimpico. Grande attesa per Roma-Milan, ritorno dei quarti di finale dell'Europa League 2023/2024.

Si riparte dall'1-0 strappato dai giallorossi a San Siro nel match d'andata, dove il goal di Mancini ha fatto felice la Lupa e posto la squadra di Daniele De Rossi in una leggera posizione di vantaggio in vista del secondo e decisivo round.

Al Diavolo, per volare in semifinale, servirà espugnare la Capitale vincendo con almeno 2 reti di scarto. Un successo di misura dei rossoneri porterebbe la gara ai supplementari, mentre Dybala e soci con un pareggio passerebbero il turno.

Tutto su Roma-Milan: le formazioni e dove vedere il ritorno dei quarti di Europa League in diretta tv e streaming.

ROMA-MILAN IN DIRETTA GIOVEDÌ 18 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Roma-Milan Competizione Quarti Europa League Data 18 aprile 2024 Orario 21:00 Stadio Olimpico (Roma)

ROMA-MILAN IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE GIOVEDÌ 18 APRILE

ROMA-MILAN IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MILAN

Nella Roma spazio a Smalling al posto di Ndicka, convalescente dopo il malore accusato a Udine, nonchè a Bove in luogo dello squalificato Paredes. Celik e Spinazzola terzini, per il resto spazio ai titolarissimi di De Rossi col tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy.

Tomori guida la difesa dopo aver saltato l'andata per squalifica: accanto a lui Gabbia, con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni. La coppia di mediani sarà formata da Bennacer e Reijnders, mentre a sostegno di Giroud agiranno come di consueto Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Occhio però all'ipotesi Chukwueze dal 1': in tal caso fuori un centrocampista, Loftus-Cheek arretrato nel settore nevralgico e Pulisic numero 10.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

ROMA-MILAN: IL CONFRONTO

Milan con più vittorie della Roma nel computo dei precedenti: 84 successi rossoneri contro i 52 giallorossi, con 62 pareggi a completare il bilancio.