Roma-Lecce dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Lecce

• Data: giovedì 20 gennaio 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: Canale 5

• Streaming: Mediaset Infinity

La Roma è pronta a iniziare la terza competizione della sua stagione. I giallorossi ospitano il Lecce - militante in Serie B - negli ottavi di finale di Coppa Italia.

La squadra di Mourinho, reduce dal successo di misura in campionato contro il Cagliari, è seconda nell’albo d’oro della competizione. Sono infatti nove le occasioni in cui i giallorossi hanno alzato al cielo la coppa nazionale, che però non vincono dal 2008.

Stesso risultato ottenuto dal Lecce in casa del Pordenone nell’ultimo turno di Serie B. I salentini non hanno mai raggiunto i quarti di finale della Coppa Italia L’ultimo precedente tra le due formazioni risale al febbraio 2020 in Serie A, poche settimane prima della sospensione del campionato per via del Covid. All’Olimpico vinse la squadra di casa per 4-0.

Tutto su Roma-Lecce: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-LECCE

Roma-Lecce si giocherà giovedì 20 gennaio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma: fischio d’inizio previsto alle ore 21:00.

DOVE VEDERE ROMA-LECCE IN TV

La sfida tra Roma e Lecce, essendo Mediaset detentrice dei diritti tv della competizione, sarà trasmessa su Canale 5.

ROMA-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

Roma-Lecce sarà visibile in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca Mediaset della partita sarà affidata a Massimo Callegari, con Massimo Paganin al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL. La nostra telecronaca testuale vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LECCE

Mourinho punta grosso modo sulla formazione titolare per non sbagliare l'impegno di Coppa e strappare il biglietto per il turno successivo. Largo dunque a Rui Patricio, con Karsdorp e Ibanez che tornano in difesa dal 1' minuto. In attacco turno di riposo per Abraham, sostituito da Shomurodov e dal rientrante El Shaarawy.

Baroni recupera Coda, che insieme a Strefezza e Rodgriguez comporrà il tridente offensivo. A centrocampo linea a tre con Majer, Hjulmand e Gargiulo.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Carles Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov. All Mourinho.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez: All. Baroni

L'articolo prosegue qui sotto