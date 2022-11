Roma-Lazio: chi ha vinto più Derby?

Una sfida eterna, una stracittadina che va avanti da un secolo: vittorie, pareggi e sconfitte di Lazio e Roma nel Derby capitolino.

Inter contro Milan. Juventus contro Torino. Genoa contro Sampdoria. Chievo contro Verona. E naturalmente Lazio contro Roma. La Serie A può contare, ho ha potuto farlo nel caso della sfida scaligera, su cinque incontri tra squadre della stessa città. Il più caldo? Quello capitolino, tra biancocelesti e giallorossi.

La sfida principale per i tifosi di Lazio e Roma, dentro e fuori le mura, di cui si parla ogni giorno, ogni mese e ogni anno nell'ultimo secolo. Un successo vale l'eternità, una rete decisiva nello stesso può spazzare via qualunque evento negativo da parte dei protagonisti.

CHI HA VINTO PIÙ PARTITE TRA ROMA E LAZIO?

La Roma guida la statistica, in virtù di 67 successi su 179 gare. Subito dopo ci sono i pareggi, 65 nel corso della storia del Derby, mentre la Lazio continua ad inseguire i cugini giallorossi con 48 stracittadine ufficiali vinte, ultima delle quali nell'andata del torneo 2021/2022.

Riguardo alle reti segnate, sul totale di 403, 178 sono state a favore della Lazio, mentre 225 sono arrivate per mano della Roma: la cifra tonda è stata raggiunta con l'ultimo 3-2 per i biancocelesti. Al ritorno dell'annata 2021/2022, 3-0 per la Lupa.

CLASSIFICA MARCATORI NEL DERBY

I giocatori che hanno segnato di più nella stracittadina romana tra Roma e Lazio sono soprattutto giallorossi: i primi cinque della graduatoria, ovvero Da Costa, Totti, Montella, Delvecchio e Volk, hanno difeso la maglia della Lupa. Manco a dirlo il primatista con la casacca biancoceleste è Piola.

Dino Da Costa, 11 reti Francesco Totti, 11 Marco Delvecchio, 9 Vincenzo Montella, 8 Rodolfo Volk, 7 Silvio Piola, 7 Ciro Immobile, 6 Amedeo Amadei, 6 Pedro Manfredini, 5 Arne Selmosson, 5 Tommaso Rocchi, 5 Alejandro Demaria, 5 Giorgio Chinaglia, 5

CHI E' IL CALCIATORE CHE HA GIOCATO PIÙ DERBY?