La Roma pronta a incassare: Kluivert a un passo dalla cessione al Fulham

L'attaccante olandese lascerà definitivamente il club giallorosso per trasferirsi in Premier League: accordo con i Cottagers.

Dal 2020 la carriera di Justin Kluivert si è trasformata in un girovagare quasi senza fine: la sua esperienza alla Roma si può dire sia effettivamente finita lì. Anche perché tutto ciò che è avvenuto dopo è una nebulosa fatta di prestiti.

Prima al RB Lipsia, dove non trova continuità e l'esperienza che avrebbe dovuto fare per ritornare nella capitale, più maturo, poi al Nizza. Anche la parentesi francese, però, non va benissimo.

Frenato da alcuni infortuni, il giocatore olandese mette insieme 31 presenze e 6 reti tra Ligue 1 e Coupe de France, non facendo però scattare l'obbligo di riscatto previsto dall'accordo con i giallorossi, ma non per colpa sua.

La conditio per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore era la qualificazione in Champions League, non centrata dai rossoneri che, comunque, non hanno usufruito del diritto a riscattarlo. Pazienza: si ritorna alla base, momentaneamente.

Perchè il destino di Kluivert è comunque segnato: il figlio d'arte lascerà la formazione di José Mourinho, trasferendosi al Fulham, neopromosso in Premier League.

Nelle scorse ore i Cottagers hanno raggiunto l'intesa massima per il trasferimento in Inghilterra dell'olandese a titolo definitivo, per una cifra di circa 10 milioni di euro che la Roma è pronta a incassare.

Si chiude così, senza particolari squilli, l'avventura di Kluivert in Italia: in totale con i giallorossi 69 presenze in 2 stagioni, con 9 reti all'attivo. Decisamente migliore il secondo anno con Paulo Fonseca in panchina, con le 3 reti nell'Europa League chiusa agli ottavi contro il Siviglia.

Non sarà comunque l'unica cessione prevista nelle prossime ore per la Roma che è pronta, come già noto, a piazzare il colpo Jordan Veretout: il centrocampista francese ha già l'accordo con il Marsiglia di Igor Tudor, che lo aspetta a braccia aperte.

In questo caso, stando alle ultime riportate da 'Sky Sport', sembrerebbero esserci delle novità importanti: dovrebbe trattarsi di una cessione a titolo definitivo e non in prestito con obbligo di riscatto. Buone notizie, insomma, per le casse giallorosse.