Roma, infortunio per Mirante: lesione del menisco, è già stato operato

La Roma perde Antonio Mirante: il portiere ha accusato vecchi problemi al ginocchio sinistro in allenamento ed è finito sotto i ferri.

Ancora un'operazione a un ginocchio. Ancora alla . La maledizione continua. E il protagonista, questa volta, è Antonio Mirante, costretto a finire sotto i ferri per porre un freno a un problema che lo stava tormentando da qualche tempo.

A delineare con precisione il quadro della situazione è stato lo stesso club giallorosso, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:

"Durante l’allenamento di lunedì, Antonio Mirante ha avvertito il riacutizzarsi di un vecchio problema al ginocchio sinistro. Il giocatore questa mattina è stato sottoposto a una risonanza di controllo e a una successiva valutazione con il Professor Mariani che ha confermato una lesione del menisco mediale con indicazione ad una meniscectomia mediale selettiva artroscopica. L’intervento è stato effettuato stamattina ed è riuscito perfettamente. Mirante inizierà domani il protocollo riabilitativo, la cui evoluzione determinerà la prognosi precisa per il rientro".

Ancora nessuna indicazione, dunque, da parte della Roma sui tempi di recupero. Ma è abbastanza ovvio che il rientro di Mirante, prima in allenamento e poi in campo, non avverrà in un periodo di tempo particolarmente breve.

In questo campionato, Mirante è sceso in campo soltanto una volta: nello 0-0 contro l' di dicembre, quando è stato costretto a rimpiazzare l'infortunato Pau Lopez. In , invece, ha sfidato da titolare il Wolfsberger sia all'andata che al ritorno.