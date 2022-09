Il laterale giallorosso non sarà a disposizione di José Mourinho per diverse settimane: problema al menisco dopo la gara contro l'Helsinki.

José Mourinho perde un pezzo importante della sua linea mediana: dopo la partita contro l'Helsinki la Roma ha dovuto affrontare l'infortunio di Rick Karsdorp.

Il laterale giallorosso si è fatto male proprio nella sfida di Europa League contro i finlandesi, con le sue condizioni che sono state monitorate nelle ore successive, effettuando degli esami.

L'esito di quest'ultimo è importante: trauma distorsivo con lesione al menisco interno del ginocchio sinistro, come recita la nota della Roma.

"L’AS Roma comunica che Rick Karsdorp, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK, ha subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro".

Mourinho, quindi, dovrà fare a meno del giocatore sicuramente per la sfida contro l'Atalanta, ma i tempi di recupero sono anche più lunghi di poche settimane.

"Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer".

Come si evince dal comunicato ufficale, Karsdorp si sottoporrà a un intervento chirurgico che, di conseguenza, lo costringerà a star lontano dal campo per almeno un mese, un mese e mezzo.

Dopo il prossimo turno di campionato ci sarà la sosta per le Nazionali e in questo caso potrebbe servire anche per riorganizzare le idee in casa giallorossa, considerando però l'ottimo impatto di Celik sulla catena di destra.