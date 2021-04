Roma in emergenza, Fonseca: "Spinazzola potrebbe giocare in difesa"

Sei indisponibili, due squalificati. La Roma affronta il Sassuolo in piena emergenza infortuni, soprattutto tra difesa e centrocampo.

Paulo Fonseca ha fatto il punto sugli assenti in conferenza stampa.

"Smalling sta meglio ma non è pronto per giocare domani. Cristante sì e ci sarà. Può essere una possibilità forte l'utilizzo di Spinazzola o Karsdorp nella difesa a tre. Veretout sta molto meglio, si è allenato individualmente e con la squadra: sarà convocato per domani, credo che per la prossima settimana sarà al 100%".