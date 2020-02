Roma in difficoltà, Fonseca chiarisce: "E' un problema mentale"

Paulo Fonseca a DAZN analizza la partita contro l'Atalanta: "Non posso dire niente di negativo ai ragazzi, per il quarto posto tutto è possibile".

La esce sconfitta dal Gewiss Stadium di Bergamo, subendo contro l' quella che è la quinta sconfitta del 2020. Un ruolino non certamente invidiabile per una squadra che lotta per un posto in Champions Leauge.

Paulo Fonseca ha parlato a DAZN nel post-partita, analizzando il match contro

"L'Atalanta è una squadra molto forte, crea sempre molte occasioni da goal, anzi non abbiamo noi concesso troppo. Abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista strategico, ma dopo il ptimo goal preso abbiamo attraverso un momento difficile. Tuttavia non posso dire niente di negativo ai ragazzi". Altre squadre "Mancano 14 partite, sicuramente non è facile riprendere la distanza dall'Atalanta ma in questo campionato può succedere di tutto. Il nostro problema non è sicuramente fisico, ma dobbiamo credere dal punto di vista mentale che possiamo fare meglio, purtroppo siamo in un momento in cui ogni tiro che prendiamo si trasforma in goal, è difficile da spiegare".

Sull'assetto tattico della squadra, Fonseca non si sbilancia per il futuro.

"Per questa partita non avevamo Cistante, Diawara e questa con Mancini a centrocampo era l’unica soluzione. Possiamo giocare con questo sistema anche in altre occasioni ma è ovvio che contro l'Atalanta si gioca in maniera diversa".

Eppure quella di Fonseca non è certo una situazione semplice. Un anno fa sotto la guida di Eusebio Di Francesco, la Roma aveva due punti in più in classifica e si apprestava a giocare gli ottavi di ...