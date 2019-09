Roma, Fonseca su Zaniolo: "Vedremo domani se giocherà o no"

Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Roma: "Cambierò qualcosa in tutti i settori del campo. Spinazzola e Pellegrini convocati".

Caduta fragorosamente contro l' all'Olimpico nel turno infrasettimanale, la torna in campo domani pomeriggio a per provare a dimenticare subito la sconfitta per 2-0 contro i bergamaschi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un test importante per la formazione di Paulo Fonseca, curioso soprattutto di testare la tenuta mentale della propria squadra che, prima del passo falso contro gli orobici, arrivava da tre vittorie consecutive. Il tecnico portoghese in conferenza stampa infatti non ha voluto fare drammi.

"Come facciamo abitualmente abbiamo analizzato la sconfitta con i ragazzi e gli abbiamo fatto capire cosa non ha funzionato bene. Probabilmente domani cambierò alcuni giocatori, perché è un periodo con tante partite e poco tempo per recuperare. Ci sono giocatori più stanchi e per questo farò delle scelte".

Fonseca ha poi parlato delle prestazioni fornite dalla squadra nelle ultime gare. Tanti goal subiti ma anche tanti goal fatti.

"Non c'è un problema fisico al momento, per me non esiste. Solo una settimana fa venivamo elogiati, ora perché abbiamo perso una partita... Nessuno può essere contento di prendere una media di due goal a partita ma ci stiamo lavorando. Non è solo una questione della difesa, ci deve lavorare tutta la squadra. È un dato di fatto anche che facciamo tanti goal. Il nostro modo di stare in campo e giocare non è quello mostrato con l'Atalanta. Abbiamo perso tanti duelli ma noi siamo forti fisicamente. Semplicemente non facciamo della fisicità il nostro modo di intendere la partita. Dobbiamo saper trovare delle soluzioni quando siamo pressati fisicamente".

Una battuta poi su Nicolò Zaniolo.

"Vedremo domani se giocherà o no. Ho parlato con lui come con tutti Lo stesso discorso vale per Smalling. Vedremo domani se giocherà ma ha fatto bene alla prima gara. È vero che Fazio ha giocato tutte le partite".

Il portoghese non ha però voluto rivelare la formazione di domani.

"Non intendo rivelare la formazione di domani. Probabilmente cambierò qualcosa in tutti i settori del campo. Il problema non è stato il sistema di gioco ma la dinamica di squadra. Abbiamo avuto difficoltà nel creare gioco contro l'Atalanta.

Chi sarà sicuramente disponibile sono però Leonardo Spinazzola e Lorenzo Pellegrini.

"Spinazzola e Pellegrini sono entrambi convocati ed entrambi stanno bene".

A chi gli ha chiesto dei troppi gialli collezionati da Zaniolo, Fonseca ha risposto con chiarezza.

"Con Zaniolo non abbiamo analizzato il fatto che prende tanti cartellini. Abbiamo analizzato invece l'errore sul secondo goal contro l'Atalanta, dove abbiamo sbagliato tutti e non si deve ripetere".

Fonseca ha poi parlato della possibilità di usare ancora la difesa a tre in futuro.

"Difesa a 3? Il cambio che ho fatto con l'Atalanta centrava solo con quella partita e quel momento. Giocare con la difesa a 3 non cambia le nostre pretese offensive. Le dinamiche non cambiano. Il problema è che dovevamo essere più sicuri, non dipende dal sistema di gioco. Non escludo di poter usare la difesa a 3 anche in futuro".

Il tecnico portoghese ha chiarito anche i motivi che hanno portato all'esclusione di Mkhitaryan contro l'Atalanta dall'unici titolare.

"Mkhitaryan non ha giocato perché è stata una scelta determinata dalla partita. Sta bene".

Un'ultima battuta, infine, ancora sulle difficoltà incontrare con l'Atalanta.