Roma, Fonseca: "Smalling ancora out, Kolarov in dubbio"

Tempo di conferenza stampa per Paulo Fonseca in vista di Bologna-Roma: "Affronteremo una squadra forte, siamo pronti per far bene".

Dopo le due vittorie consecutive in campionato ed , la domani sarà impegnata in trasferta sul campo del nella quarta giornata di .

Paulo Fonseca è intervenuto nella tradizionale conferenza stampa della vigilia: elogi ai prossimi avversari, ancora imbattuti dopo tre partite.

"E' un test eccellente per testare le nostre qualità. Andremo ad affrontare una squadra molto forte che finora non ha mai perso ed è nelle prime posizioni della classifica, siamo pronti per far bene".

Spiegato il motivo dell'inserimento di Diawara tra i titolari nel match vinto contro l' .

"La partita di Europa League aveva caratteristiche diverse rispetto a quelle di campionato, per questo motivo ho inserito Diawara. Poi potrà sembrare una novità il fatto che giochino Cristante e Veretout insieme. L'utilizzo di questi giocatori dipende dalla fase offensiva e difensiva, oltre che dal sistema di gioco degli avversari. E' una questione dinamica".

Mkhitaryan si è inserito alla perfezione negli schemi giallorossi nonostante sia stato acquistato da poco tempo.

"Mkhitaryan sta bene fisicamente, è arrivato in eccellenti condizioni. Prima del abbiamo avuto poche occasioni per provarlo con la squadra, ha ancora tanti margini di miglioramento".

Smalling non ha recuperato pienamente dall'infortunio muscolare, dubbi sulla presenza dal primo minuto dello stacanovista Kolarov.

"Smalling ha ripreso ad allenarsi con noi dopo la gara di Europa League ma è chiaro come ora non possa essere nelle migliori condizioni. Kolarov ha giocato tanto ma non possiamo permetterci sempre di far riposare qualcuno: domani vedremo se sarà dell'incontro oppure no".

La filosofia del tecnico portoghese è chiarissima: dominare il gioco con un'elevata percentuale di possesso palla come faceva ai tempi dello Donetsk.

"In non si registra una sostanziale differenza tra le squadre nel possesso palla perché tutti cercano di giocare e avere il pallino del gioco in mano. Vogliamo aumentare il divario sotto questo aspetto con un atteggiamento propositivo".

Mihajlovic continua la sua lotta contro la leucemia, da Fonseca i migliori auguri.

"Ho appreso con tristezza la notizia riguardo al suo stato di salute, domani saremo avversari in campo e gli faccio i migliori auguri essendo certo che uscirà vincitore da questa battaglia. Ci sono cose più importanti delle partite e questa è una di quelle".

Spinazzola potrebbe essere spostato sull'out mancino, magari per far rifiatare Kolarov.