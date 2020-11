L'annuncio di Fonseca: "Pastore tornerà la settimana prossima"

Il tecnico della Roma ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Europa League contro Cluj: "Vedremo se Pedro sarà titolare".

Un deciso avvio in campionato, per dimenticare la sconfitta a tavolino contro il , quattro punti nelle prime due gare di . Buon avvio di 2020/2021 per la di Fonseca, che ora prova ad alzare l'asticella della continuità in e in campo continentale.

Giovedì, infatti, la Roma se la vedrà contro il Cluj in un'Olimpico ovviamente deserto, pronta a prendersi la testa della classifica del girone e costruire sin da subito la qualificazione alla fase ad eliminazione di Europa League. Come i giallorossi, anche il team romeno ha ottenuto quattro punti nelle prime due gare.

Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara. L'ex si è detto preoccupato per la questione coronavirus in vista della prevista a metà novembre:

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

"Sì, sono preoccupato. Noi qui alla Roma siamo molto rigorosi, facciamo test quasi tutti i giorni e controlliamo la situazione. So che nelle nazionali si fa lo stesso, ma è normale che lo sia perché arrivano giocatori da diversi paesi e continenti. Speriamo non succeda nulla".

Riguardo alla gara contro il Cluj, Fonseca non vuole rinunciare ad un Pedro già protagonista assoluto:

"Mi aspettavo quello che Pedro sta facendo, vedremo se giocherà ma penso possa. E’ vero che le ha giocate quasi tutte, ma dobbiamo fare questa gestione tra lui e Mkhitaryan. Vedremo se sarà titolare, come Mayoral. Smalling non giocherà titolare".

A proposito di singoli, Fonseca annuncia:

"So che Pastore tornerà la prossima settimana, vedremo come sta e che tipo di lavoro dovrà fare. E’ importante che possa essere di nuovo con noi".

Per l'argentino ultima gara con la Roma a giugno contro il : da lì tanta panchina e l'operazione all'anca che lo ha tenuto fermo nelle prime gare di questo campionato. A novembre la possibilità di tornare protagonista in giallorosso.