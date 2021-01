Roma, Fonseca negativo al Covid-19: parte verso Crotone

L'allenatore è risultato negativo al tampone per il Covid-19, mentre invece è positivo Tiago Pinto, nuovo general manager della Roma.

Nel pomeriggio vi abbiamo raccontato lo stato di salute di Paulo Fonseca, alle prese con una gastroenterite. Non doveva partire per , dove la giocherà domani, ma evidentemente in casa giallorossa è stata cambiata idea.

Dopo l'ultimo tampone effettuato, l'allenatore della Roma è risultato negativo al Covid-19 e raggiungerà la squadra in Calabria, secondo quanto evidenziato da 'Sky Sport'. Evidentemente si temeva anche che la gastroenterite potesse essere un sintomo del Covid.

Risulta invece positivo, nuovamente, Tiago Pinto: il nuovo general manager della Roma aveva già contratto il Covid, ma adesso è risultato nuovamente positivo. Comincia quindi con un inconveniente la sua avventura alla Roma.

In panchina, ricapitolando, domani dovrebbe esserci Paulo Fonseca e non il suo secondo Nuno Campos, come era previsto pomeriggio.