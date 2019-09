Roma, Fonseca dopo la prima vittoria: "Con Dzeko ci ho parlato a inizio stagione"

Entusiasta per la prima vittoria in campionato con la , grazie al pirotecnico 4-2 con il quale i giallorossi su sono imposti sul all'Olimpico, Paulo Fonseca ha analizzato il match nel post gara.

Intervistato da 'Sky Sport', l'allenatore portoghese ha chiarito subito la posizione di Edin Dzeko. Accostato per tutta l'estate all' , il bosniaco alla fine è rimasto alla Roma, dove oggi è uno dei perni proprio del nuovo progetto di Fonseca.

Lo dimostra l'ottima gara giocata oggi dall'attaccante, il quale si è tolto anche la gioia del goal. E proprio in zona offensiva è dove la Roma ha mostrato i suoi lati migliori, lasciando invece a desiderare in fase difensiva.

"Io chiedo pressing sulla palla e oggi lo abbiamo fatto molto bene con Dzeko e Mkhitaryan. Per me è importante che la squadra abbia la capacità di pressare alto, che metta pressione all'avversario. Abbiamo fatto molto bene".

Un concetto ribadito anche quando gli è stato chiesto se la squadra non abbia concesso troppo agli avversari, soprattutto nel secondo tempo.

"Tutti i giocatori oggi hanno pensato bene in quale momento pressare, in particolare con Florenzi e Kolarov sulle fasce".

Una battuta, infine, sulla decisione di firmare per la Roma e sull'impossibilità di tornare a Kiev. Sua moglie infatti non ha alcuna intenzione di tornare nella città ucraina.

"È vero, per me non è possibile tornare a Kiev".