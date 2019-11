Roma, Fonseca gongola: "Classifica? Questa è la posizione giusta per noi"

La continua a sorprendere e si piazza al terzo posto in classifica, scavalcando al momento l' . Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria contro il .

Dopo l'analisi della partita, Fonseca spiega il discorso all'intervallo e poi elogia anche uno dei simboli della squadra.

"All'intervallo ho detto ai ragazzi di continuare a giocare alto, di pressare e di fare tutto come all'inizio della partita. Se Zaniolo sta diventando un campione? Non voglio parlare solo di lui, tutta la squadra sta crescendo e facendo benissimo. Ad esempio Dzeko ha fatto una grande partita, pur senza segnare".

La Roma si trova al terzo posto, nonostante una marea di infortuni.

"La cosa più difficile in questo momento è che abbiamo tanti infortunati. La squadra però ha capito che proprio adesso bisogna lottare e correre più che mai. Mancini, ad esempio, a centrocampo dà un equilibrio importante alla squadra, lui è un giocatore intelligente. Sta facendo un lavoro molto importante per la squadra".

Infine, l'allenatore della Roma predica calma, ma ammette comunque di vedere di buon occhio l'attuale classifica.

"Fino ad ora però non abbiamo vinto niente, dobbiamo pensare solo alla prossima partita. Questo è quello che voglio far capire alla squadra. Ovvio che per me adesso siamo nella nostra posizione di classifica".