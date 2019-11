Roma, Florenzi è un caso: cinque panchine consecutive

Da Sampdoria-Roma, Alessandro Florenzi ha collezionato soltanto 17 minuti in campo in due partite ed è sempre partito dalla panchina, 5 volte su 5.

Titolare per 6 volte nelle prime 7 stagionali, poi due partite saltate per influenza, poi un'altra da titolare. Da lì, 5 panchine consecutive nonostante l'emergenza infortuni. Alessandro Florenzi ha iniziato l'anno da capitano della per il dopo De Rossi, ma nelle ultime settimane è diventato un caso.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ultima da titolare è stata contro la , gara in cui Paulo Fonseca ha perso per infortunio Cristante e Kalinic. Dalla successiva, in casa contro il Mönchengladbach, il numero 24 giallorosso ha collezionato soltanto 17 minuti, con due presenze entrando dalla panchina.

Già contro il , alla seconda panchina di Florenzi, le scelte del tecnico portoghese hanno fatto rumore: prima di lui sono entrati Antonucci, Santon e Cetin, giocatori che fino a quel momento avevano avuto un minutaggio decisamente minore rispetto a quello del numero 24.

Anche contro il il capitano della Roma è rimasto in panchina fino al triplice fischio finale, scenario che si è ripetuto anche al Borussia-Park. In mezzo 12 minuti contro l' , come ultimo cambio sullo 0-4, a risultato già acquisito.

Contro il domenica il ballottaggio si riproporrà: Spinazzola e Santon hanno occupato il ruolo nelle ultime cinque uscite, mentre Florenzi è stato a guardare. Gerarchie che si possono ribaltare: starà a Florenzi convincere Fonseca quando avrà nuovmante l'occasione di giocare da titolare.