La Roma guarda al futuro: preso Filippo Alessio dal Vicenza

Il centravanti del 2004 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Vicenza. Verrà aggregato alla squadra Primavera di Guidi.

La Roma cerca i goal del futuro. I giallorossi hanno chiuso con il Vicenza per il trasferimento a Trigoria di Filippo Alessio, attaccante classe 2004.

Il centravanti arriva in prestito con diritto di riscatto e dopo aver sostenuto le visite mediche sarà aggregato alla Primavera di Federico Guidi, che da diverse settimane cercava un attaccante dopo gli addii di Jordan Majchrzak e Cristian Padula.

Lo scorso gennaio Alessio si era trasferito in prestito all'Empoli Primavera, dove ha segnato un goal e servito 3 assist in 15 presenze.

Decisamente migliore il suo rendimento in C con l'Under 19 del Vicenza: 14 goal in 24 presenze, oltre all'esordio tra i grandi in Serie B nel 2021 e la soddisfazione del primo goal tra i professionisti in Coppa Italia.

Ora Alessio avrà la possibilità di mettersi in gioco in una delle squadre giovanili che dedica attenzione ai propri ragazzi, agevolandoli molto spesso nel passaggio verso la Serie A.