Nella giornata di sabato verrà formalizzata la decisione di chiudere il settore ospiti dell'Olimpico in vista della sfida di Europa League.

Sin dal momento del sorteggio c'è stata particolare attenzione circa la partita di ritorno tra Roma e Feyenoord, valida per i quarti di finale di Europa League.

Anche perché i precedenti con la tifoseria olandese protagonista nella capitale sono noti, come noto è quanto accaduto nel 2015 in piazza di Spagna, con i danni arrecati alla "Barcaccia" del Bernini.

Anche per questo motivo, il viceprefetto viario di Roma, Raffaela Moscarella, come riporta l'Ansa, ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo il quale verrà formalizzata la decisione di chiudere il settore ospiti dello Stadio Olimpico.

E, di conseguenza, di vietare la vendita dei biglietti (validi anche per gli altri settori) ai tifosi residenti in Olanda: una decisione drastica che, come detto, verrà ratificata nella giornata di sabato.

Tutto questo dopo l'indicazione del Viminale: c'è grande attesa, insomma, per capire quali saranno le risposte mediatiche, ma Roma-Feyenoord non vedrà il tifo dei biancorossi.