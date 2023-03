La Roma in emergenza: Mourinho tra la difesa a quattro e il dubbio Celik

Archiviata la sosta per le Nazionali, in casa giallorossa si pensa al "post-Derby": fuori in quattro, la linea difensiva è un rebus.

Sembrano passati mesi dal pomeriggio del 19 marzo che ha consegnato alla Lazio il Derby contro la Roma, e squarciato il cielo giallorosso rendendolo, effettivamente, più "rosso" che "giallo", visto il referto finale di Davide Massa.

Perché questo, in sostanza, è il tema che accompagna la squadra di José Mourinho al ritorno in Serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: il "rosso" dei cartellini e delle squalifiche che costringono l'allenatore portoghese a operare scelte importanti per la sfida contro la Sampdoria.

Riepiloghiamo: non ci saranno Marash Kumbulla, squalificato contro il Sassuolo per la reazione nei confronti di Domenico Berardi, Roger Ibanez, per il doppio giallo rimediato, in pochi minuti, contro la Lazio e Gianluca Mancini, per l'ammonizione pesante che, da diffidato, ha rimediato proprio nel Derby.

Insomma: "di ruolo" Mourinho avrà a disposizione solo Chris Smalling e Diego Llorente, subentrato contro i biancocelesti nella ripresa e già impiegato contro l'Empoli, in Serie A, e contro la Real Sociedad in Europa League.

Qualcuno potrebbe citare Bryan Cristante come "risolutore" dei problemi difensivi dei giallorossi, visto che in passato è stato arretrato in caso di necessità, ma il caos del finale della sfida contro la Lazio ha portato alla sua espulsione, rendendolo indisponibile. Non ci sarà neanche Rick Karsdorp, che si è operato al ginocchio dopo la lesione al menisco.

Che fare, dunque? Mourinho si trova di fronte a due scelte: la prima prevede il ritorno alla difesa a quattro, una solida certezza su cui il portoghese ha costruito i successi del passato, in altri club. La seconda, invece, una difesa a tre nel segno ella continuità: in entrambi i casi sarà importante capire cosa accadrà con Zeki Celik.

Il laterale arrivato in estate dal Lille, protagonista della prima parte di stagione della Roma, dal mese di febbraio ha gradualmente perso il posto tra i titolari e non gioca, per scelta tecnica, dal 19 febbraio, data della sfida contro il Verona in casa. Tra l'altro da subentrato.

L'ultima da titolare, invece, è quella contro la Cremonese in Coppa Italia, l'1 febbraio: in Nazionale discorso diverso. Durante l'ultima sosta ha giocato 90 minuti contro la Croazia, con la maglia della Turchia. A Roma è ritornato in panchina, in attesa di una possibilità che, a questo punto, potrebbe arrivare contro la Sampdoria. Salvo sorprese "alla Mourinho".