Roma, è di nuovo incubo Covid: quattro giocatori positivi

Si complica di molto, per la Roma, la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro il Verona. A seguito dell’ultimo giro di tamponi effettuato, sono stati ben quattro i giocatori della rosa giallorossa a risultare positivi al Covid-19.

A confermarlo è stata la stessa società capitolina, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al COVID-19.

Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate.

I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare.

Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni”.

Per i quattro giocatori è quindi partito l’iter stabilito dalle regole imposte per far fronte all’emergenza Covid e solo i prossimi giorni diranno quali saranno i rispettivi tempi di recupero.

Mourinho, che già era chiamato a fare i conti con la squalifica di Mancini e le assenze di Ibanez, Spinazzola ed El Shaarawy, si riscopre avere a disposizione un gruppo decimato.