Roma, i convocati di Mourinho per il ritiro: esclusi Kluivert, Pastore e Pedro

José Mourinho ha deciso: Pastore, Pedro, Kluivert, Fazio e Santon esclusi dalla lista dei convocati per il ritiro della Roma.

"Noi parliamo di tempo, di progetto e di lavoro. Voi parlate di titoli": così José Mourinho, poche ore fa, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione ha aperto ufficialmente la stagione sportiva della Roma.

Un percorso, quello dell'allenatore portoghese, impostato sul concetto di lavoro, a partire da oggi: negli scorsi minuti il club giallorosso ha diramato la lista dei convocati per l'inizio della preparazione, in ottica ritiro pre-campionato, con qualche esclusione.

In attesa del rientro dei nazionali, che non figurano nell'elenco, spiccano le assenze, tra le altre di Pedro e Kluivert: riguardo il primo nelle scorse ore si vociferava già un'esclusione, mentre per il secondo si profila una cessione. Assenti anche altri giocatori come Fazio, Santon e Pastore.

La lista dei convocati per l'inizio della preparazione #ASRoma pic.twitter.com/iHnYmCZ7Mm — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2021

Di seguito la lista completa: Boer, Cardinali, Fuzato, Calafiori, Feratovic, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Reynolds, Smalling, Bove, Darboe, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Perez, Providence, Tripi, Veretout, Villar, Zaniolo, Zalewski, Ciervo, Dzeko, El Shaarawy, Mayoral.