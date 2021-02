Roma, torna il sereno: chiarimento tra Dzeko e Fonseca

Colloquio proficuo tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca: bomber e tecnico della Roma hanno avuto un chiarimento dopo i recenti dissidi.

Il calciomercato italiano si è chiuso, le nubi nere sul futuro di Edin Dzeko alla Roma sembrano diradarsi. Dopo il ritorno in gruppo, infatti, l'ex attaccante del Manchester City ha avuto un colloquio con Paulo Fonseca per mettere da parte i recenti dissapori.

Nella giornata di oggi, come evidenzia 'Sky Sport', Dzeko e Fonseca hanno avuto un chiarimento ricucendo il rapporto incrinatosi dopo la gara di Coppa Italia contro lo Spezia, che aveva portato il tecnico della Roma ad escludere il giocatore nelle ultime due gare ufficiali dei giallorossi.

Sarebbe stato lo stesso bosniaco a muovere passi nei confronti del portoghese, dicendosi pronto a dare il proprio apporto alla Lupa in questa seconda metà della stagione. Un gesto apprezzato dal lusitano.

Dzeko era stato infatti messo fuori squadra da Fonseca per le sfide contro Verona e liguri in campionato, entrambe vinte dalla Roma con Borja Mayoral come centravanti, ma adesso il colloquio ha portato quantomeno a una tregua.

Ottime notizie per i tifosi della Roma, che lunedì all'esterno dell'Olimpico con uno striscione avevano invocato un riavvicinamento tra attaccante e allenatore nella settimana che conduce al match con la Juve.

La convocazione di Dzeko per la partita di sabato a Torino sembra uno scenario sempre più plausibile dunque: rimarrà da capire se il 9 potrà riprendersi la fascia da capitano, al momento sul braccio di Lorenzo Pellegrini. In casa Roma torna il sereno.