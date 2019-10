Roma-Cagliari, i tifosi giallorossi a Nainggolan: "Non sarai mai un avversario"

Bellissima accoglienza da parte dei tifosi della Roma all'ex Radja Nainggolan, lo striscione esposto dalla curva sud: "Non sarai mai un avversario".

Radja Nainggolan torna da grande ex sul campo dell'Olimpico e ritrova il club con cui ha segnato pagine importanti negli ultimi anni. Il centrocampista del è stato accolto alla grande dal pubblico giallorosso, che ha esposto un bellissimo striscione.

La curva sud romanista ha mostrato infatti un grande striscione per dare il bentornato a Nainggolan:

"Non sarai mai un avversario"

Il popolo della non ha dimenticato dunque il passato del giocatore classe '88, che ha vestito la maglia della squadra capitolina dal 2014 al 2018, diventando ben presto idolo della tifoseria per giocate e temperamento.

Poi la breve e sfortunata avventura all' , fortemente condizionata dai tanti problemi fisici. 203 presenze, 33 goal e 28 assist per Nainggolan nei quattro anni romani: la tifoseria ha reso il giusto omaggio al 'ninja'.

Al 75' arriva infine il momento che emoziona: Nainggolan viene sostituito da Ionita e tutto l'Olimpico si alza in piedi per concedere una standing ovation da brividi al suo ex calciatore, accompagnato con applausi e cori.