Roma-Cadice 0-3: giallorossi nervosi e ko in Portogallo, tra espulsioni e risse

La formazione di Mourinho cade in Portogallo, sede del ritiro giallorosso: goal di Alcaraz, Bongonda e Negredo, espulso Vina nel primo tempo.

La Roma di José Mourinho cade in Portogallo contro il Cadice al termine di un'amichevole fin troppo nervosa e abbastanza accesa, ma non per quel che riguarda le emozioni.

A far la gara è la formazione di Gonzalez che va vicinissima al vantaggio con Alejo al quarto d'ora, con un destro dopo una bella combinazione che sfiora il palo: lo 0-1 arriva comunque al 23', quando Ocampo serve Alcaraz dalla linea di fondo. Il centrocampista del Cadice, a rimorchio, a quel punto deve solo spedire la palla in rete.

Da lì in poi la gara si innervosisce, complice un atteggiamento forse un po' irriverente di Alejo: tanti i confronti in mezzo al campo, fino al 39', quando Vina esce a centrocampo colpendo lo stesso Alejo, in ritardo. Il direttore di gara estrae subito il cartellino rosso.

Tanti i cambi, poi, durante l'intervallo nelle due squadre: da sottolineare l'ingresso in campo di Volpato, autore di una buona prova, ma la Roma è troppo imprecisa e non impensierisce mai Ledesma prima e Gil poi.

A segnare è ancora il Cadice al 68', con il nuovo entrato Bongonda che fa partire un mancino non irresistibile e centrale che, comunque, beffa Svilar, posizionato male e lento nei riflessi.

Gli ultimi minuti servono a Mourinho per ritrovare Zalewski, reduce dai Mondiali con la Polonia, e per innervosire ancora gli animi, con una rissa che fa seguito a un fallo di Cristante su Sobrino. L'ultima azione è anche lo 0-3 siglato dallo "squalo" Alvaro Negredo, con mancino al volo di pregevole fattura.

ROMA-CADICE 0-3

MARCATORI: 23' Alcaraz, 68' Bongonda, 92' Negredo

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Karsdorp (46' Celik), Mancini (46' Smalling), Kumbulla, Vina; Bove (46' Cristante), Matic (46' Camara); Zaniolo (46' SHomurodov), Pellegrini (46' Spinazzola), El Shaarawy (46' El Shaarawy); Abraham (46' Volpato, 80' Zalewski). All. Mourinho

CADICE (4-4-2): Ledesma (46' Gil); Spatz (64' Carcelen), Hernandez (José Mari), Fali (46' José Manuel), Arzamendia (63' Sobrino); Alejo (64' Bongonda), Ocampo (33' Fornes, 64' Espino), Fernandez (64' Farcia-Die), Alcaraz (64' San Emeterio); Perez (46' Negredo), Lozano (64' Gimenez). All. Gonzalez

Arbitro: Vitor Ferreira

Ammoniti: Alejo (C), Fali (C), Sobrino (C), Cristante (R), Celik (R), Ledesma (C)

Espulsi: Vina