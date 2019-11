Roma-Brescia, le formazioni ufficiali: Florenzi torna titolare

Dopo tante panchine, Fonseca si affida a Florenzi in difesa. Pellegrini sulla trequarti, out Under. Brescia senza Balotelli, nemmeno convocato.

Le formazioni ufficiali di - :

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Paulo Fonseca

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Donnarumma. All. Grosso

Paulo Fonseca si affida finalmente a Florenzi, che vince il ballottaggio con Santon sulla fascia destra della difesa. Mancini torna al centro della retroguardia, come preannunciato dal tecnico, con l'inserimento in mezzo al campo di Diawara. Pellegrini sulla trequarti al posto di Pastore: con lui Zaniolo e Kluivert. Out Under.

Brescia con il consueto 4-3-1-2, ma non è Ayé-Donnarumma a dover far dimenticare l'assenza di Balotelli: davanti c'è Torregrossa assieme al capocannoniere della passata edizione della Serie B. In difesa c'è Martella al posto dello squalificato Mateju. Dentro anche Chancellor per Magnani e Ndoj per Spalek, con Romulo avanzato sulla trequarti.