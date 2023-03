Roma-Barcellona in Champions femminile: si giocherà all'Olimpico

Roma-Barcellona di Champions Femminile si giocherà all'Olimpico: prima del match lo spettacolo di Noemi, dove comprare i biglietti e vederla in tv.

Sorteggio complicato per la Roma Femminile, che ai quarti di Champions League è stata sorteggiata contro il Barcellona.

Il match d'andata della sfida si giocherà allo stadio Olimpico, che per la prima volta accoglierà la squadra giallorossa allenata da Spugna.

Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21 di martedì 21 marzo, mentre la gara di ritorno è in calendario per mercoledì 29 marzo alle ore 18:45 al Mini Estadi di Barcellona.

Prima dell'incontro dell'Olimpico a intrattenere il pubblico sugli spalti ci sarà l'esibizione della cantante Noemi, star italiana e appassionata tifosa della Roma.

Il club giallorosso ha deciso di permettere l'ingresso gratuito agli abbonati all'Olimpico per la squadra maschile, mentre il resto dei biglietti è in vendita sul sito internet ufficiale del club.

Il match sarà trasmesso anche in tv in esclusiva su DAZN.