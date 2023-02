Rolando Bianchi, da eroe nella Reggina del -11 al flop al Manchester City: in Premier solo 6 mesi

L'attaccante classe 1983 realizzò ben 18 goal con la Reggina contribuendo alla miracolosa salvezza dal -11: l'avventura col City sarà deludente.

Una chiamata improvvisa. Il telefono che squilla, l’occasione della vita dall’altra parte. Alla Premier League no, non si può proprio dire di no. In un istante si riavvolge il nastro e riaffiorano alla mente tutti i ricordi: sacrifici, sudore, gioie e dolori. Sempre dietro ad un pallone che rotola. Dalle giovanili dell’Atalanta ad eroe della Reggina.

C’era una volta il Manchester City prima dell’arrivo degli sceicchi, una squadra abituata a fare da sparring partner ai più vincenti ‘cugini’ dello United, prima di un’ascesa verticale che ha portato i ‘Citizens’ alla vittoria del titolo e al top del calcio inglese e internazionale.

Quella chiamata a Rolando Bianchi la fece una vecchia conoscenza del calcio italiano, quello Sven Goran Eriksson che nel 2000 conquistò alla guida della Lazio lo scudetto riportando i biancocelesti sul trono per la seconda volta nella storia.

Nella rovente estate 2007 il City – e in particolare il suo allenatore – si innamora di un giovane attaccante italiano che era reduce da una stagione d’altissimo livello nella Reggina di Walter Mazzari, la squadra che riuscì a conquistare la salvezza in Serie A nonostante gli 11 punti di penalizzazione in seguito all’inchiesta su Calciopoli.

In coppia con Nicola Amoruso, l’attaccante classe 1983 mette a segno 18 goal, che insieme ai 17 del compagno di reparto sono fondamentali nella permanenza nella massima categoria della Reggina. Gli amaranto chiudono l’annata a 40 punti, un risultato incredibile se si pensa che aggiungendo gli undici tolti per effetto della penalizzazione la squadra di Mazzarri si sarebbe piazzata all’ottavo posto e qualificata per l’Intertoto.

Quel ragazzino nato e cresciuto tra Bergamo e provincia è diventato grande al sud, sulla punta dello ‘Stivale’. In mezzo una tappa in Sardegna, al Cagliari, prima di trovare la definitiva consacrazione al ‘Granillo’ e spiccare il volo verso l’Inghilterra e la Premier League. Un’avventura che, però, non si rivelerà fortunata.

Nato a Lovere – paesino di circa 5 mila anime – e cresciuto ad Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo, Rolando Bianchi entra a far parte da giovanissimo del vivaio dell’Atalanta. In nerazzurro Bianchi fa tutta la trafila fino all’esordio in prima squadra. È il 17 gennaio 2001 quando Giovanni Vavassori decide di mandare in campo l’attaccante della Primavera negli ultimi dieci minuti del match perso col risultato di 2-1 al Delle Alpi contro la Juventus, nel tentativo di pareggiare.

Rolando Bianchi ha 18 anni, 4 mesi e 2 giorni e lì prende il via la sua avventura tra i professionisti. La crescita con la maglia del club orobico è graduale. Nella stagione 2001/2002 sarà 3 le apparizioni in prima squadra, mentre nell’annata seguente, quella 2002/2003 giocherà 16 volte tra i ‘grandi’, nonostante sia ancora in età per disputare il campionato Primavera.

Al termine di quella stagione, l’Atalanta retrocede in Serie B dopo lo spareggio con la Reggina. L’avventura in nerazzurro di Rolando Bianchi durerà ancora sei mesi: nella finestra invernale del calciomercato il Cagliari, avversaria dei bergamaschi nella corsa alla promozione in Serie A, acquista l’attaccante in comproprietà.

In rossoblù arriva il primo goal tra i professionisti: Bianchi lo sigla sul campo della Ternana l’8 marzo 2004. Nella seconda parte di stagione saranno due le reti dell’attaccante, che partecipa al ritorno in Serie A della formazione sarda.

Le ottime prestazioni con la maglia del Cagliari valgono la chiamata del ct dell’Italia Under 20 Francesco Rocca, che lo riporta in Nazionale.

Nella stagione seguente, Bianchi resta in Sardegna e realizza altri due goal, i primi in Serie A, uno contro il Siena e l’altro contro la Reggina.

Lo spareggio con l’Atalanta prima, il goal da avversario in Serie A col Cagliari. Gli amaranto sono nel destino di Rolando Bianchi.

Dopo il riscatto dell'Atalanta dell'altra metà del cartellino per 1,8 milioni di euro è la Reggina a farsi avanti per l'attaccante bergamasco.

Il club orobico dà il via libera e lo cede in compartecipazione agli amaranto.

L'avventura in Calabria, però, inizia malissimo: dopo poche settimane, ed esattamente il 2 settembre, Bianchi riporta una lesione ai legamenti crociati del ginocchio destro.

Dopo un lento e graduale recupero e rientro in squadra, la prima stagione si conclude con nove presenze e un solo goal, realizzato il 30 aprile contro il Messina.

In estate, lo scandalo Calciopoli coinvolge il calcio italiano e anche la Reggina di Walter Mazzarri, che nell'estate successiva viene penalizzata di 15 punti, poi ridotti a 11.

"Tutti ci davano per morti, ma Walter Mazzarri tenne unito il gruppo e ci salvammo. Un grazie speciale va anche al presidente Lillo Foti, che mi riscattò nonostante l'anno prima la rottura del crociato avesse condizionato pesantemente la mia stagione".

Ronaldo Bianchi si rivela decisivo nella salvezza miracolosa, in coppia con Nicola Amoruso: i due realizzato 35 goal in totale, 18 il primo e il 17 il secondo, diventando la coppia più prolifica del campionato.

Numeri da urlo per il classe 1983, che nell'estate successiva riceve la chiama del Manchester City: sul piatto oltre 13 milioni di euro, una proposta irrifiutabile per la Reggina.

"È stato Eriksson a chiamarmi e a dirmi 'vieni, abbiamo 50 mila abbonati tutte le partite e vogliamo andare in Europa - ha raccontato Bianchi -'. Quando ha pronunciato la parola 'Europa' è stata per me una grande emozione. Vedevo che non si muoveva nulla in Italia e ho preso la palla al balzo".

Bianchi vola in Premier League e veste la maglia numero 10. L'esordio da sogno completa l'opera, con il goal nella prima contro il West Ham su assist di Elano.

L'attaccante bergamasco si ripete contro il Bristol City, in Carlng Cup, e segna anche contro Tottenham e Bolton.

Ben presto, però, l'attaccante italiano non riesce a confermarsi. Lotta, si impegna, ma non segna. E accusa il colpo dopo le prime panchine.

Arrivano così le prime critiche dei tabloid e dell'ambiente dei 'Citizens' nei confronti di Rolando Bianchi, che conclude dopo appena metà stagione e 5 goal accompagnati da 3 assist in 24 presenze la sua avventura Oltremanica.

L'addio si consuma nel mercato di gennaio, con la Lazio che lo riporta in Italia.

"Chi pensa che là io abbia deluso sbaglia, ero già a 6 gol e sarei andato in doppia cifra. Decisi di tornare presto per cercare di essere convocato per l'Europeo 2008, dato che allora la Premier non era seguita come la Serie A. L'unica scelta della mia carriera che non rifarei".

Un'avventura durata solo sei mesi ma che è servita alla definitiva maturazione di quel giovane attaccante, passato in pochi giorni dal ruolo di eroe alla Reggina al grande salto in Premier League, sulla sponda 'Blue' di Manchester.