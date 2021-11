Roko Simic, l'attaccante del Salisburgo da 4 milioni seguito da Real Madrid e Arsenal

Il Salisburgo è considerato alla pari di una 'fabbrica di attaccanti d'élite' e a ragione: non c'è dubbio sul fatto che gli austriaci siano tra i più bravi a far crescere le loro giovani punte. L'esempio lampante è ovviamente Erling Haaland, ma non è l'unico ad aver avuto successo indossando la maglia biancorossa.

Patson Daka è stato acquistato dal Leicester in estate con una media di un goal ogni due partite, e a breve potrebbe essere seguito da Karim Adeyemi, autore di 15 reti in 22 gare che hanno attirato l'interesse delle big europee.

Se, come previsto, il giovane tedesco dovesse lasciare Salisburgo a gennaio o nell'estate 2022, tutti gli occhi sarebbero puntati sul suo sostituto: Benjamin Sesko, 18 anni, ha già impressionato con 7 goal nei primi tre mesi, e potrebbe essere raggiunto in prima squadra da un suo coetaneo intorno al quale c'è grande eccitazione.

Roko Simic si è trasferito al Salisburgo solo a luglio, ma l'impatto è stato talmente positivo da indurre la società ad offrirgli un nuovo contratto, firmato ad ottobre. Figlio di Dario Simic, ex difensore di Inter, Milan, Monaco e primo croato a collezionare 100 presenze in nazionale, Roko ha catturato le attenzioni di club di prima fascia nonostante sia sceso in campo soltanto tre volte con la prima squadra.

Real Madrid, Arsenal, Tottenham, West Ham e Milan sono tra i club intrigati dal giovane attaccante, ma cos'è che lo rende così appetibile sul mercato?

Simic è già stato inevitabilmente soprannominato 'Mini Haaland', anche se le sue caratteristiche sembrano essere più simili a Dusan Vlahovic della Fiorentina. Alto 190 cm e dotato di un primo tocco importante, è la precisione con entrambi i piedi sottoporta a distinguere il figlio d'arte dai suoi coetanei.

Nato a Milano durante l'esperienza col Milan del padre, il primo incontro col calcio di Roko Simic è avvenuto al ritorno della famiglia in Croazia con l'iscrizione nelle giovanili della Dinamo Zagabria: tuttavia, quando aveva 10 anni è stato lasciato andar via dal club che non credeva nelle sue potenzialità.

Simic si è poi trasferito al Kustosija, famoso per aver allevato i figli di una serie di grandi calciatori croati, prima del passaggio alla Lokomotiva Zagabria nel 2015. Di lui si sapeva poco fino all'inizio della stagione 2020/2021, quando ha debuttato a 16 anni nella sconfitta per 6-0 contro la Dinamo.

Sebbene quello fosse soltanto un primo assaggio del calcio professionistico, Simic non si è affatto lasciato scoraggiare e, a stagione conclusa, poteva vantare un bottino di 4 reti in 26 presenze con la Lokomotiva, di cui era diventato uno dei titolari. Esordio a 16 anni come Marko Pjaca, mentre la doppietta contro il Varazdin ad aprile lo ha reso il marcatore più giovane nella storia della Lokomotiva.

Quelle prestazioni hanno convinto il Salisburgo a sborsare 4 milioni di euro, battendo la concorrenza della Dinamo Zagabria con un contratto triennale.

"Roko ha un grande potenziale, una mentalità straordinaria e ha già dimostrato cosa può fare nel campionato croato" ha dichiarato il ds del Salisburgo, Christoph Freund, rivelando che il ragazzo avrebbe inizialmente giocato con l'FC Liefering, la squadra riserve impegnata nella seconda divisione austriaca.

Simic ha segnato alla prima occasione col suo nuovo club, ma la sua esplosione è avvenuta a metà settembre con 7 reti realizzate in 5 partite (compresa una doppietta contro il Lille in UEFA Youth League). Ha segnato anche una tripletta con l'Under 21 croata contro l'Azerbaigian e il record di 6 marcature nelle prime 5 apparizioni lo ha accostato a Mario Mandzukic, di cui è considerato l'erede.

"Roko è un attaccante vero, ha in sé la forza di Mandzukic, ma io sono un perfezionista e so che deve migliorare", ha detto suo padre, Dario, ai microfoni di 'Sportske Novosti' a ottobre. "Su cosa deve lavorare? Vorrei che migliorasse nella mentalità e nella velocità".

Salzburgs neuer Stürmer Roko Simic trifft nach zwei Spielminuten für Liefering zum ersten Mal! 😳 #LigaZwa



Alle Spiele der 2. Liga LIVE 👉 https://t.co/NPE6kXOfIn pic.twitter.com/ZEzLMxeOrC — LAOLA1 Redaktion (@LAOLA1_at) July 30, 2021

Anche il Salisburgo si augura quei miglioramenti: nel frattempo, Simic ha esordito in prima squadra subentrando nel finale del match vinto al cospetto del Wolfsburg ad ottobre in Champions League. In totale, ha messo a referto 15 reti in 22 gare tra club e nazionale, e chi lo conosce si aspetta nel prossimo anno riesca a lasciare il segno come Haaland, Daka e Adeyemi.

"Roko è sicuramente uno dei più grandi talenti del calcio croato", ha dichiarato l'ex attaccante Nikica Jelavic a maggio 2021. "Tutti sanno chi è a causa di suo padre, ma è un peso che presto si toglierà dalle spalle perché è abbastanza bravo da scrivere la sua storia. Sono convinto che Roko farà una grande carriera e che sarà un attaccante di livello mondiale. Non vedevo un giocatore talentuoso come lui da molto tempo".

Simic, quindi, difficilmente potrebbe trovarsi in un posto migliore per raggiungere quel potenziale 'di giocatore di classe mondiale'. La fabbrica di attaccanti del Salisburgo, d'altronde, continua a produrre talenti senza mostrare segni di cedimento.