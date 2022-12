Robinson protagonista ai Mondiali: il trasferimento al Milan saltato per un problema cardiaco

Il terzino statunitense del Fulham, protagonista in Qatar, ha raccontato i retroscena: "Non sono riuscito a trattenere le lacrime".

Oggi è protagonista ai Mondiali con la maglia degli Stati Uniti, ma in poco meno di tre anni fa poteva trasferirsi in Serie A e vestire la maglia del Milan. Antonee Robinson era il prescelto del ‘Diavolo’ nel gennaio 2020 per sostituire Ricardo Rodriguez e ricoprire il ruolo di Theo Hernandez.

Un’operazione condotta nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato e saltato a causa proprio di una questione di tempo.

Dopo la fumata bianca tra Milan e Wigan - proprietario del cartellino -, il 30 gennaio, a poche ore dal gong finale, Robinson è volato in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto.

Ma è proprio durante il solito iter medico con gli esami per l’idoneità che un intoppo frena la trattativa. Qualcosa non va: serve un supplemento di esami di altre 72 ore. Impossibile. Mancano i tempi tecnici.

Antonee stenta a crederci, è furioso. Lì, davanti a lui, un’opportunità unica che gli sta sfuggendo dalle mani. L’affare salta definitivamente: Robinson torna in Inghilterra e il Milan virerà su Alexis Saelemaekers, preso dall’Anderlecht.

A confermare il clamoroso stop di una trasferimento che sembrava indirizzato verso la definitiva fumata bianca è lo stesso Wigan attraverso un comunicato ufficiale:

“Il difensore del Wigan Athletic Antonee Robinson rimarrà allo stadio DW dopo che il suo trasferimento all’AC Milan non è stato completato. Robinson, 22 anni, si è recato a Milano questa mattina dopo che i due club hanno pattuito una cifra per il trasferimento a titolo definitivo giovedì sera. L’americano si è sottoposto alle visite mediche con l’AC Milan ma avrebbe dovuto sostenere ulteriori test medici che con risultati entro le 72 ore. Pertanto, l’accordo non può essere ratificato formalmente prima della chiusura del mercato italiano che chiude questa sera alle ore 20”.

Il Milan e il Wigan avevano raggiunto l’accordo per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. A bloccare tutto un’irregolarità del battito cardiaco, come annunciato dallo stesso Robinson attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali del Wigan:

"Volevo aggiornare i tifosi sulla mia situazione, viste le tante persone che mi hanno chiesto se sto bene e perché non scendo in campo da gennaio. Durante le mie visite mediche per un potenziale trasferimento al Milan nell'ultimo giorno di mercato, è stata riscontrata un'irregolarità nel mio battito cardiaco. Ulteriori test erano necessari per permettere al trasferimento di essere ratificato, ma non c'era abbastanza tempo per farlo nell'ultimo giorno di mercato”.

"Dal mio ritorno al Wigan, mi sono allenato con la squadra mentre venivo monitoravo e ho passato un periodo di esami e trattamenti. Mi sento assolutamente bene, ma questo è un problema che deve essere risolto perché io possa giocare di nuovo. Dopo un consulto con lo staff medico del club e specialisti indipendenti, è stato stabilito che necessito di una procedura medica in questo mese per risolvere l'irregolarità del ritmo cardiaco, una procedura chiamata ablazione. Vorrei ringraziare tutti al Wigan per il loro supporto in questo periodo, specialmente lo staff medico del club. Grazie per il vostro supporto e spero di tornare in campo il prima possibile".

Lo farà il 20 giugno 2020, alla ripresa dopo lo stop per il Covid, nel match in trasferta sul campo dell’Huddersfield. Le ottime prestazioni attirano l’attenzione del Fulham, che decide di portarlo subito a Craven Cottage e puntare sullo statunitense classe 1997.

In due stagione e mezza, Antonee Robinson ha totalizzato 3 goal e 4 assist in 82 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Fulham.

Il commissario tecnico degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, ha deciso di inserirlo nella lista dei 26 convocati per i Mondiali in Qatar, lui ha risposto presente. Robinson è sceso in campo da titolare nelle tre sfide della fase a gironi contro Galles, Inghilterra e Iran, partecipando da protagonista alla qualificazione.

Il 25enne si gode il momento, senza rimpianti e quell’occasione Milan sfumata ad un passo dal traguardo.



Nel podcast 'Can I Get A Picture' di Sol Lovemore, lo stesso Robinson ha raccontato alcuni retroscena di quel trasferimento sfumato:

"È stata un’esperienza pazzesca, a partire dal volo che mi ha portato a Milano. Sono partito da Manchester alle 6 di mattina, quando sono arrivato in Italia sono stato accolto da TV e giornalisti che volevano fotografarmi. Mi veniva da ridere al pensiero che stessero facendo tutto questo per me. Arrivato all’ospedale ho iniziato i primi test, e mentre mi facevano controlli al ginocchio e alla schiena dentro di me pensavo “Vi prego, ditemi che è tutto ok e non c’è nessun infortunio che faccia saltare l’affare”. Ma tutto sembrava andare per il meglio. Poi ho iniziato a fare uno “stress test” in cui dovevo andare su una cyclette ad un’intensità molto alta per circa 15 minuti mentre il mio battito cardiaco veniva monitorato. I dottori ovviamente parlavano in italiano, quindi io non capivo cosa stavano dicendo in quel momento; mi hanno chiesto se avessi mai avuto problemi cardiaci prima d’ora. Mi hanno mandato in un altro ospedale dove ho svolto altri test, sono passate circa 4-5 ore, e infine mi hanno portato in sede. Pensavo che finalmente avrei firmato il contratto, ma lì mi hanno detto che non potevano più prendermi perché avevano trovato questo difetto cardiaco. Per me è stato davvero straziante, doloroso… Non sono riuscito a trattenere le lacrime. Non è un qualcosa che ti aspetti, un problema al ginocchio sarebbe stato molto più comprensibile e normale, invece una cosa del genere ti lascia spiazzato".

Prima la delusione e la paura per il proseguimento della carriera, poi il percorso e la rinascita fino al ritorno in campo.

"Quando sono tornato a casa ho parlato con dottori e i fisioterapisti del Wigan e ci siamo concentrati solo sulla mia salute, su come risolvere questa cosa. Alla fine i dottori mi hanno detto che al momento mi sarei anche potuto sentire bene, ma sul lungo periodo sarebbe stato pericoloso e non potevano farmi scendere in campo. Fortunatamente si trattava di un difetto cardiaco risolvibile con un’operazione, ma che comunque avrebbe avuto il 70% di percentuale di riuscita; quindi ho affrontato questa cosa pensando anche che forse non avrei potuto più giocare a calcio. A causa del lockdown l’operazione è stata rimandata a giugno: durante l’intervento mi hanno impiantato una microcamera per monitorare il cuore, e ora posso dire che non c’è più nessun difetto. Posso giocare, è un sollievo enorme per me. Dopo l’operazione hanno provato a stimolare artificialmente i miei battiti per vedere se il problema si ripresentasse in qualche modo, ma a quanto pare sono davvero guarito. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che il mio problema al cuore è stato causato da un eccesso di caffeina: durante il lockdown ho cambiato il mio stile di vita e non ho assunto molta caffeina, questo cambiamento mi ha aiutato molto".

I problemi sono alle spalle, l’amarezza per quel trasferimento al Milan assaporato e sfumato un ricordo. Dall’ombra della Madonnina per un giorno a protagonista ai Mondiali in Qatar. La rivincita di Antonee Robinson, rossonero solo per qualche ora.