Roberto Martinez rinnova con il Belgio: l'annuncio arriva su FIFA 20

Roberto Martinez sarà ancora l'allenatore del ai prossimi Europei nel 2021 e ai Mondiali del 2022: l'allenatore spagnolo ha firmato infatti un prolungamento del contratto che lo lega alla formazione dei Diavoli Rossi per il prossimo biennio.

L'annuncio da parte della federazione è arrivato nel modo più originale possibile: tramite un simpatico video montato all'interno di FIFA 20, con l'illustre collaborazione di capitan Eden Hazard. Nel video si vede infatti il giocatore del mentre gioca con il celebre videogioco e, proprio mentre apre un pacchetto, appare la carta del ct con tanto di volto e dati fedelmente riprodotti.

🎮 This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA... 😉 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 👉 https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN