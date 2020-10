Il Derby degli Insigne: primo goal di Roberto, perla di Lorenzo

Roberto Insigne, cresciuto nel Napoli con cui ha giocato solo pochi minuti in Serie A, segna per il Benevento. Il fratello Lorenzo pareggia.

Non è una favola, ma solo la realtà. Roberto Insigne, fratello minore di Lorenzo e figlio di , proprio contro il Napoli ha trovato il suo primo goal in . E insieme a Lorenzo entra nella storia del nostro campionato.

L'ultima volta che due fratelli avevano segnato contro nella stessa partita in Serie A correva addirittura il 1949: si trattava di Istvan e Ferenc Neyers in un - .

Cresciuto nelle file azzurre come il più famoso fratello, Roberto entra nel giro della prima squadra nel 2012 e proprio in quella stagione debutta col Napoli prima in e poi in campionato. Sulla panchina del Napoli allora c'era ancora Walter Mazzarri.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Insigne jr metterà insieme appena 28 minuti, poi inizia un lungo giro d' sempre in prestito: , Reggina, Avellino, Latina, e infine .

Solo pochi chilometri di distanza dall'amata Napoli ma tutta un'altra storia. Roberto Insigne è uno dei protagonisti nella splendida cavalcata del Benevento di Inzaghi in Serie B, ora ecco il primo timbro in Serie A alla quarta presenza e proprio nel Derby tutto campano col Napoli di suo fratello Lorenzo.

Impossibile trattenere le lacrime. Il motivo lo spiega lo stesso Roberto a 'DAZN'.

"Sono molto, molto contento però mi dispiace avere segnato il primo goal in Serie A contro mio fratello".

Poco male perché nella ripresa Lorenzo si prenderà la sua rivincita: prima un goal annullato dal VAR, poi un'autentica perla di sinistro che sbatte contro la parte bassa della traversa e supera la linea di porta.

Il pallone d'altronde in casa Insigne è una passione di famiglia, tanto che pure gli altri due fratelli hanno provato la carriera da calciatore come raccontato da Roberto a 'Il Corriere dello Sport'.