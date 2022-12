L'esordio in Serie A e l'assist contro l'Inter, poi le avventure in Romania: la carriera tra i dilettanti dell'italo-spagnolo, oggi al Fiano Romano.

Riceve da Favalli, dopo il suggerimento di Stam, e confeziona un assist al bacio per Luciano Zauri, che sul secondo palo firma il goal che fa esplodere di gioia l'Olimpico e regala il successo alla Lazio nel big match contro l'Inter.

Alfonso Roberto Delgado ha poco più di 17 anni quel 21 dicembre 2003. Entrato dalla panchina al posto di Albertini, si regala una notte da sogno davanti agli oltre 50 mila spettatori presenti sugli spalti.

“Quella sera rimarrà per nella mia mente, una delle più belle della mia vita – ha raccontato ai microfoni di Lazio Style Radio –. Fu un’emozione unica, indescrivibile, con lo stadio pieno e la Curva che mi chiamò sotto a fine partita. Fu la cosa più bella che potesse capitarmi da calciatore”.

Una serata che difficilmente potrà dimenticare e che rappresenta l'apice di una carriera che lo ha visto esordire in Serie A e in Coppa UEFA con la maglia biancoceleste prima di un lungo girovagare nelle serie minori con in mezzo la doppia avventura in Romania. Oggi il 36enne gioca nel Fiano Romano, formazione alle porte di Roma che milita nel Girone A del campionato d'Eccellenza Laziale.

Una storia fatta di sogni, campi di provincia e goal, iniziata in tenerissima età e che prosegue, con l'attaccante italo-spagnolo che non ha alcuna intenzione di lasciare il rettangolo verde di gioco e appendere gli scarpini al chiodo. Una passione che trasuda ancora dopo quasi 20 anni di carriera, proprio come quei giorni del 2003, quando Mancini decise di puntare su quel ragazzo cresciuto nel settore giovanile e di lanciarlo in squadra.

La storia di Alfonso Roberto Delgado Marchi inizia lontano da Roma. Circa 3 mila chilometri più in là in linea d'aria. Esattamente a San Miguel de Abona, cittadina di poco più di 8 mila anime nelle Canarie.

Ben presto, però, si trasferirà in Italia e nella Capitale, e nel 1994 - a 8 anni – entrerà a far parte del settore giovanile della Lazio. Inizia così un lungo percorso che lo porta fino a quel 29 novembre 2003, una data incisa a fuoco nella storia e nella mente di Roberto Delgado. La Lazio è di scena a Siena quando - sotto di due reti, entrambe realizzate da Rodrigo Taddei - l'allora allenatore dei biancocelesti e attuale commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini decide di mandarlo in campo al 64' al posto di Fabio Liverani.

Un cambio – insieme a quelli di Negro per Mihajlovic e di Giannichedda per Dabo – che, però, non sortirà l'effetto sperato, con il Siena di Papadopulo che realizzerà addirittura la terza rete con Fernando.

Delgado ha 17 anni, 6 mesi e 22 giorni quando mette per la prima volta piede in campo in Serie A ed esordisce tra i professionisti.1

L'impatto con la prima squadra è positivo. Mancini lo manda in campo nuovamente tre settimane più tardi, questa volta all'Olimpico, proprio nella sfida contro l'Inter in cui ci sarà il suo zampino nel successo della Lazio per 2-1. Fiducia rinnovata anche nelle gare che aprono il 2004, contro Reggina e Brescia, prima di uno brusco rallentamento.

Nell'annata solare, l'italo-spagnolo torna nuovamente in campo solo contro l'Inter ma fa il suo esordio a livello internazionale.

La Lazio è qualificata alla Coppa UEFA ma deve superare i preliminari per conquistare un posto nella fase a gironi. I biancocelesti calano il tris sul campo del Metalurg Donetsk, risultato che bissano a ritorno all'Olimpico. Ed è proprio in casa, davanti ai tifosi biancocelesti, che Delgado scende in campo nella ripresa. L'italo-spagnolo viene gettato nuovamente nella mischia il 4 novembre 2004, nella sfida valida per il Gruppo E sul campo del Middlesbrough. Un altro lampo improvviso, a cui Delgado non riesce a trovare continuità.

L'italo-spagnolo finisce nuovamente nel dimenticatoio fino alla decisione di cambiare squadra. Nell'estate 2005, Roberto Delgado lascia la Lazio e si trasferisce: ad accoglierlo c'è la Spal in Serie C2. L'avventura a Ferrara inizia bene. L'attaccante scuola Lazio è subito titolare ma la sua esperienza in terra estense dura appena 9 partite. A gennaio cambia nuovamente maglia e va al Potenza.

Delgado veste la maglia rossonera per tre stagioni, partecipando alla promozione dalla Serie C2 alla C1 con un bottino di 8 goal in 73 apparizioni totali.

A interrompere l'idillio tra l'attaccante e il club è la chiamata del Vaslui, che decide di portarlo nel massimo campionato di Romania nell'estate 2009. 2 goal e 3 assist in 22 presenze in campionato, a cui si aggiungono le due in Coppa di Romania, convincono l'Universitatea Cluj a puntare su di lui e strapparlo alla concorrente.

Delgado resta in Romania ma cambia maglia. Il bottino sarà lo stesso dell'anno precedente: 2 reti e 3 servizi vincenti nell'annata 2010/2011.

In estate, Delgado accetta l'offerta del Pergocrema e rientra in Italia. Un'esperienza infelice, iniziata con l'attesa estenuante per il transfer dalla Romania e conclusa con appena 5 presenze in metà stagione. Un'annata storta che si completerà con i sei mesi nuovamente in Romania, nelle fila del Delta Tulcea, formazione di serie cadetta. Anche qui 5 apparizioni senza lampi.

Un periodo da archiviare al più presto possibile per Delgado, che lascia definitivamente la Romania e torna in Italia per iniziare un nuovo capitolo della sua vita e carriera.

I trascorsi alle spalle tra i professionisti e le qualità tecniche e fisiche fanno di lui uno dei nomi più ricercato e dei pezzi pregiati del calciomercato dilettantistico.

Il classe 1986 riparte dal San Cesareo, con cui realizza 12 goal in 32 partite e veste anche le casacche di Nuova Santa Maria delle Mole e Palestrina, sempre nei campionati dilettantistici del Lazio.

Proprio in Serie D vestirà le maglie anche di Cynthia, Trastevere, Serpentara Bellegra Olevano, Albalonga, Flaminia. Poi l'Eccellenza con l'Unipomezia, prima di tornare ancora in Serie D tra le fila di Vis Artena e Campus Eur, fino alla nuova avventura, iniziata a dicembre 2022 al Fiano Romano.

Seppur a livelli dilettantistici, Delgato è riuscito a togliersi diverse soddisfazioni: dalle 23 reti con la maglia della Vis Artena alla Coppa Italia regionale con l'Unipomezia la stagione precedente.

Il sogno di giocare tra i professionisti si è spento presto, ma per Delgado non ci sono rimpianti:

“Nella mia carriera qualche soddisfazione me la sono tolta. Ho avuto modo di esordire in Serie A, in Coppa Italia, in Champions League ed in Europa League. Mio papà mi dice sempre che ho sbagliato alcune scelte, ma io non ho rimpianti - ha raccontato a Sportinoro -. Sono una persona che accetta quello che la vita gli propone ed evidentemente questo era il mio destino".

All'orizzonte c'è l'ennesima sfida tra i dilettanti, che Alfonso Roberto Delgado vuole vincere. A 36 anni l'italo-spagnolo ha ancora un entusiasmo travolgente e la voglia di far goal. Gli stessi di quando fece esplodere di gioia l'Olimpico a 17 anni con l'assist che fece urlare il pubblico biancoceleste in una notte che non dimenticherà mai.