Robert Navarro: l'ex Barcellona cresciuto con David Silva e Xabi Alonso alla Real Sociedad

In Spagna esistono due società che si distinguono tra tutti per la loro produttività nello sviluppo di giovani talenti. Una è La Masia di Barcellona, ​​famosa in tutto il mondo, mentre l'altra è un po' meno conosciuto al di fuori della Spagna: la Zubieta della Real Sociedad. Xabi Alonso, Mikel Oyarzabal e Xabi Prieto sono solo alcuni dei giocatori che sono emersi a San Sebastian per a rappresentare la nazionale spagnola negli ultimi anni, e l'ottimo lavoro dell'accademia è attualmente evidenziato dalla squadra, in gran parte locale, della Real al top della Liga a novembre.

Un giocatore che ha iniziato a lasciare il segno nella prima squadra di Imanol Alguacil è l'adolescente Robert Navarro, caso più unico per raro per aver imparato non in una, ma in entrambe le più grandi istituzioni calcistiche giovanili spagnole. Navarro, infatti, è stato un ex ragazzo prodigio del Barcellona, ​​considerato da molti come uno dei migliori talenti del centrocampo tra i suoi compagni all'interno delle mura di La Masia, essendo entrato nel club all'età di 10 anni.

Per questo motivo la sua partenza a 16 anni nell'estate del 2018 ha fatto notizia in Catalogna e fuori, visto che Navarro ha fatto parte dell'esodo di giovani durante il periodo di Josep Maria Bartomeu come presidente del club. Xavi Simons si è unito al Paris Saint-Germain, Sergio Gomez è partito per il Borussia Dortmund mentre Navarro - che aveva attirato su di sè l'interesse di Arsenal e Manchester City - ha optato per il Monaco dopo aver perso fiducia nel percorso che il Barça aveva tracciato per portarlo in prima squadra.

Il Monaco ha avuto successo nell'attrarre giovani talenti dopo la svolta di Kylian Mbappe allo Stade Louis II, ed è riuscito a portare sia Navarro che il compagno di squadra del Barca Jordi Mboula nel Principato. Il soggiorno di Navarro, però, durò appena un anno.

È diventato il giocatore più giovane nella storia del Monaco quando ha debuttato contro il Canal Roussilon nella Coupe de France all'età di 16 anni e 270 giorni, ma quella si è rivelata la sua unica apparizione senior per il club. È qui che entra in gioco la Real Sociedad, che ha fatto quello che all'epoca era visto come un'ambiziosa offerta per riportare Navarro in patria, offrendogli un contratto di tre anni nell'estate del 2019 che potrebbe essere esteso di altri tre anni.

Non sorprende che, dato il suo passato, l'arrivo di Navarro all'Anoeta Stadium abbia suscitato molto interesse, ma forse la cosa più intrigante è che l'adolescente avrebbe imparato a imparare sotto un'icona del centrocampo, Xabi Alonso.

Dopo il suo ritiro, Alonso è stato messo alla guida della squadra "B" della Real Sociedad, una squadra composta quasi esclusivamente da giocatori dell'Accademia che, all'epoca, giocava nel terzo livello del calcio spagnolo. Quel ruolo lo ha messo in contatto diretto con il nuovo diamante di Zubieta, Navarro, e sebbene la loro prima stagione insieme sia stata relativamente tranquilla, le sue prestazioni nel corso della campagna 2020-21 hanno mostrato proprio perché La Real era così desideroso di averlo con sè.

In 26 partite, Navarro ha contribuito con 11 goal e cinque assist per guidare La Real 'B' verso una promozione senza precedenti in Segunda Division, con il suo ultimo centro della campagna arrivato nella semifinale degli spareggi vinta contro l'Andorra.

"Robert ha un grande potenziale" ha detto Alonso all'inizio della fantastica stagione di Navarro. "E' un giocatore equilibrato. Quando ti piace esprimere te stesso e avere creatività, devi combinare quella creatività con una grande efficienza. Allora puoi diventare un buon giocatore, non solo uno normale, ed è qui che siamo con Robert".

Le prestazioni di Navarro lo hanno visto guadagnare una serie di opportunità per allenarsi con la squadra senior del Sociedad del corso della stagione, e ha anche fatto il suo debutto in prima squadra a dicembre 2020 quando è entrato per gli ultimi 35 minuti contro l'ex Barcellona al Camp Nou.

Quella si è rivelata la sua unica apparizione della stagione, ma il suo coinvolgimento è cresciuto nel 2021/2022, visto che il 19enne è ora titolare della squadra di Imanol: è già sceso in campo quattro volte nell'attuale annata.

Essere nel giro della prima squadra significa che Navarro ha ora la possibilità di imparare sotto un altro leggendario centrocampista spagnolo, ovvero il compagno David Silva.

"Allenarsi e giocare al suo fianco è incredibile" ha detto a SportsFinding.com. "Lo guardo e imparo tutto quello che posso, e mi dà molti consigli, perché così mi permetterà di continuare a crescere perché sono giovane. Voglio imitarlo nell'allenamento nel lavoro, perché non si vede, ma è anche un grande professionista".

Sicuramente Navarro sembra aver raccolto i consigli giusti, vista una delle sue prestazioni in questa stagione, contro il Levante, definita "terrificante" dal Mundo Deportivo, nonostante sia rimasto in campo per appena otto minuti. Dribblatore più equilibrato rispetto al centrocampista offensivo medio, il piede destro di Navarro è ciò che lo rende così speciale, visto che l'adolescente è in grado sia di scegliere un passaggio che di tirare con precisione infallibile.

E mentre ha ancora una certa distanza da percorrere per il suo sviluppo, finora non avrebbe potuto avere insegnanti migliori. "Made in La Masia" o "Made in Zubieta" è un distintivo che ogni calciatore spagnolo vorrebbe avere. Navarro ha entrambi e sembra pronto a trarne il massimo.