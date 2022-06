Rivoluzione PSG, parla Al-Khelaifi: "Basta con i giocatori appariscenti"

Il PSG vuole cambiare il proprio progetto, punta su Galtier allenatore e Mbappé: "Non è mosso dal denaro, ha scelto di restare per la sua città".

La conferma di Kylian Mbappè in squadra, blindato dal contratto più pesante della storia, è il grande colpo del PSG per il calciomercato estivo 2022. Niente più spese pazze, niente più nomi altisonanti per rivoluzionare il progetto e dare la caccia al grande obiettivo: la Champions League.

Intervistato da 'Parisien', il presidente del PSG, Al-Khelaifi, è netto nell'affermare che in seno alla società si cambia aria. Per anni la squadra più forte di Francia ha puntato sui nomi più importanti del calcio mondiale, da Messi a Sergio Ramos, da Neymar allo stesso Mbappé: ora basta.

L'articolo prosegue qui sotto

"Non vogliamo più nomi appariscenti è la fine dei lustrini che luccicano" ha assicurato Al-Khelaifi. "Avremo il miglior centro di formazione al mondo e il mio obiettivo per i prossimi anni è avere una squadra fatta di soli giocatori parigini. C'è tanto talento nella nostra regione e i migliori calciatori meritano di giocare per il PSG. Servirà tempo, ma è un obiettivo. Abbiamo fatto grandi cose per undici anni, ma ogni anno dobbiamo chiederci come progredire, come essere migliori".

Zidane è francese, ma il PSG ha scelto diversamente. Tutto su Galtier:

"Abbiamo fatto un'altra scelta per la prossima stagione, sarà la miglior opzione per la nostra idea tattica. Abbiamo una rosa di candidati allenatori, stiamo parlando con il Nizza per Galtier e non è un segreto".

Parole dure da parte di Al-Khelaifi sui giocatori in uscita:

"La nostra posizione è chiara, chi non fa parte del progetto deve andarsene. C'è chi ha approfittato della situazione, ma ora è finita. Vogliamo giocatori orgogliosi di rappresentare il PSG e pronti a combattere ogni giorno".

In un'altra intervista odierna, stavolta a 'Marca', Khelaifi ha difeso la scelta di Mbappé:

"No, Kylian non è mosso dal denaro. Ha scelto di giocare qui per la sua città, il suo club e il suo paese. Per il progetto sportivo".

Nasce un nuovo PSG, con il giocatore più pagato al mondo, ma senza più andare a svocare all'estero nomi altisonanti per provare a vincere la Champions: mercato diverso, modificato in corsa, ma con la stessa capacità economica di sempre.