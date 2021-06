Rivincita Ramsey: dalla delusione in finale al goal alla Turchia, Baku nel destino

Il centrocampista della Juventus trascina il Galles al successo contro la Turchia nello stadio in cui ha vissuto la grande delusione in Europa League

Inserimento perfetto, controllo al volo e destro a chiudere, che non lascia scampo a Cakir Ci Baku e l'Olympic Stadium nel destino di Aaron Ramsey . Lì, dove non giocò la finale di Europa League con l' Arsenal nella sua ultima stagione con i ' Gunners ', prima del passaggio alla Juventus, il numero 10 del Galles risponde alle critiche dopo una stagione deludente e un esordio a Euro 2020 contro la Svizzera in cui ha faticato ad entrare nel vivo del gioco, braccato dalla coppia formata da Freuler e Xhaka .

La rete di Ramsey apre i conti nel successo per 2-0 del Galles sulla Turchia . Dopo il pari all'esordio con gli elvetici di Petkovic, che questa sera affrontano l'Italia all'Olimpico, la squadra di Page resta imbattuta dopo 180 minuti e sale a quota 4. A sbloccare il risultato e indirizzare la partita verso i canali gallesi proprio la giocata del centrocampista della Juventus , a caccia del riscatto dopo una stagione deludente con appena 2 reti e 5 assist in 30 presenze tra Serie A , Champions League e Coppa Italia .



Baku e l'Azerbaigian, poco più di due anni dopo. Il 29 maggio 2019 l'avventura di Aaron Ramsey all' Arsenal si conclude con una medaglia d'argento. Il Chelsea di Maurizio Sarri cala il poker e si aggiudica l'Europa League grazie alle reti di Giroud , Pedro e Hazard (doppietta).

Sugli spalti, il gallese assiste inerme alla débacle dei compagni e chiude senza la possibilità di dire la sua la lunga storia d'amore con i ' Gunners '. L'infortunio muscolare rimediato nei quarti di finale contro il Napoli impedisce a Ramsey di scendere in campo a Baku contro i ' Blues '. Un addio che lascia l'amaro in bocca al centrocampista, autore di 65 goal e 65 assist in 371 presenze in 9 anni nel nord di Londra.

718 giorni dopo, proprio all'Olympic Stadium, Aaron Ramsey trascina il Galles e si prende la sua rivincita. Da Baku a... Baku, dopo le lacrime la grande gioia: nella giornata no di Bale, che sbaglia il rigore, il numero 10 si prende la scena e dimostra di poter recitare ancora un ruolo di assoluto protagonista in un palcoscenico internazionale.