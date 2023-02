Dai dubbi alla rivincita "dei numeri": Boga primo come assist nei Top 5 in Europa

L'attaccante dell'Atalanta è semplicemente rinato, dopo un periodo complesso: e adesso si gode le sue statistiche.

Il caso di Jeremie Boga è noto a tutti: a fine 2022 il suo era uno dei principali nomi in uscita dell'Atalanta, alla vigilia della sessione invernale di calciomercato. Senza troppe sorprese.

Questo anche perché fino alla sfida con l'Inter, l'attaccante ex Sassuolo, in questa stagione, aveva collezionato 6 presenze, tutte da subentrato, e con un totale di circa 70 minuti complessivi (escluso recupero) disputati in Serie A. Troppo poco.

A questo si aggiunge il dato realizzativo caratterizzato da zero reti in massima serie: 2, invece, in Europa League e in Coppa Italia, dal suo arrivo a inizio 2022.

Un anno dopo, comunque, la situazione di Boga è cambiata radicalmente: non è solo diventato uno dei principali nomi dell'attacco dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma ha proprio svoltato in termini numerici.

L'ivoriano ha sia siglato una rete nell'8-2 contro la Salernitana, sfatando un primo tabù, sia messo insieme 5 assist in 3 gare tra Bologna, Salernitana e Juventus.

E questo numero è importante: con quanto fatto da gennaio Boga è salito in cima alla classifica dei giocatori con più assist dei Top 5 campionati europei, precedendo nomi come Paulo Dybala, Khvicha Kvaratskhelia e Jordi Alba, a 4.

Il mondo capovolto, da uno dei suoi dribbling: soprattutto da quell'ingresso nel secondo tempo del match contro il Bologna che non ha solo cambiato la stagione dell'Atalanta, ma il suo futuro.