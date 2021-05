Incredibile River: vince in Libertadores con un centrocampista in porta

Doveva essere una partita come tutte le altre, River Plate-Santa Fe invece si è in qualche modo guadagnata un posto nella storia della Copa Libertadores.

La compagine argentina si è presentata alla sfida letteralmente decimata dal Covid. Un focolaio esploso nel gruppo squadra ha privato Marcelo Gallardo di ben venti elementi, tra i quali anche i tre portieri in lista.

Nonostante le evidenti difficoltà imposte da una causa di forza maggiore, la CONMEBOL non ha concesso deroghe al River che, non solo è riuscito a stento a mettere insieme un undici titolare, ma tra i pali si è dovuto affidare ad un uomo di movimento.

La scelta di Gallardo è ricaduta su Enzo Perez, uno dei soli dodici uomini a disposizione. Alla base della decisione di affidare la difesa della porta al centrocampista c’è stato il fatto che si tratti di uno degli elementi più esperti della rosa, ma la scelta è ricaduta su di lui anche perché era in condizioni non perfette a causa di un problema muscolare.

